Nico Hülkenberg was teleurgesteld dat hij zondag toch niet kon starten in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De tijdelijke vervanger van de met het coronavirus besmette Sergio Pérez bij Racing Point hoopte waardevolle ervaring op te doen voor de race van volgende week, als hij de Mexicaan mogelijk wederom vervangt.

Kort voor de start werd zondagmiddag duidelijk dat de wagen van Hülkenberg een motorprobleem had. Monteurs van Racing Point probeerden dat in de pitbox te herstellen, maar kregen dat niet op tijd voor elkaar.

"Ergens past het wel bij het gekke weekend dat ik tot nu heb gehad", zei de Duitser tegen Sky Sports. "De auto wilde gewoon niet starten, erg teleurstellend."

Hülkenberg had zich zaterdag als dertiende gekwalificeerd voor de race op Silverstone. De 32-jarige Duitser vloog donderdag in allerijl naar Groot-Brittannië toen duidelijk was geworden dat Pérez niet zou kunnen deelnemen.

'Hopelijk volgende week nieuwe kans'

Mogelijk kan Hülkenberg volgende week alsnog zijn rentree maken. Het is nog niet duidelijk of Pérez over zeven dagen weer mag racen. Er staat dan opnieuw een Grand Prix op Silverstone op het programma.

"In dat opzicht had ik dit weekend mooi kunnen gebruiken om wat extra ervaring op te doen, door de auto beter te leren kennen en de racecondities te ervaren", merkte Hülkenberg op. "Helaas is het niet anders en hopelijk krijg ik volgende week een nieuwe kans."

Afgelopen winter kreeg Hülkenberg geen nieuw contract bij Renault, waardoor zijn Formule 1-carrière na 177 races ten einde leek te komen. Racing Point, waarvoor de coureur vijf jaar uitkwam (toen heette het team nog Force India), bood hem deze week een nieuwe kans.