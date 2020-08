Andere coureurs zullen nog voorzichtiger worden nu Sergio Pérez het coronavirus heeft opgelopen, verwacht FIA-voorzitter Jean Todt.

"Soms heb je het gevoel dat het alleen anderen overkomt. Maar iedereen in de Formule 1 beseft nu wel dat het ook hem had kunnen overkomen", zegt Todt zondag tegen The Race. "Laten we hopen dat we leren van deze ervaring."

Pérez vloog na de GP van Hongarije naar Mexico om zijn moeder in het ziekenhuis te bezoeken. Dat deed hij met een privévliegtuig om de kans op besmetting te voorkomen.

"Als je zoiets doet, dan loop je een risico", zei Todt. "We hebben voor iedereen een protocol om het risico te minimaliseren. Maar we hebben natuurlijk geen invloed op wat de coureurs en teammedewerkers buiten het circuit doen."

Formule 1-coureurs moeten goed voorbeeld geven

Todt hoopt met de Formule 1 het goede voorbeeld te geven aan de rest van de maatschappij. "Topsporters zijn voorbeelden, veel mensen van over de hele wereld zien ons. Als wij in de Formule 1 voorzichtig met het virus zijn, zullen anderen dat misschien ook zijn."

Het is nog onduidelijk of Pérez volgende week weer in actie kan komen. Er wordt dan opnieuw een Grand Prix op Silverstone gehouden.