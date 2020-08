Christian Horner baalt er stevig van dat Red Bull Racing er nog altijd niet in slaagt om het concurrent Mercedes moeilijk te maken. De teambaas hoopt dat Max Verstappen en Alexander Albon zondag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië boven zichzelf zullen uitstijgen.

Verstappen eindigde zaterdag in de kwalificatie op de derde plek, op meer dan een seconde van de ook dit seizoen zeer dominante Mercedessen. Teamgenoten Albon kwam zeer teleurstellend niet voorbij Q2.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het verschil me niet frustreert, vooral gezien de marge ten opzichte van Mercedes. Ze zijn momenteel wel érg snel, maar we moeten ze zo veel mogelijk onder druk blijven zetten", aldus Horner.

"We blijven proberen het gat te verkleinen. Er is in dat opzicht nog veel werk te doen, maar we geven niet op. We zijn in de race vaak sneller dan tijdens de kwalificatie, dus hopelijk pakken we zo veel mogelijk punten."

Mercedes pakte in de eerste vier raceweekenden van het Formule 1-seizoen poleposition en alleen bij de verregende kwalificatie van de GP van Stiermarken bezetten Lewis Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas niet de voorste startrij.

Verstappen heeft zondag Ferrari-coureur Charles Leclerc naast zich op de tweede startrij op het circuit van Silverstone. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint om 15.10 uur.