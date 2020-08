Als de geruchten kloppen, kan Sebastian Vettel wanneer hij wil een contract tekenen bij Racing Point voor 2021. In dat geval rijdt de viervoudig wereldkampioen bij een team dat in 2003 weliswaar in een andere hoedanigheid (Jordan Grand Prix) voor het laatst een race won.

Nu is Racing Point een team in opbouw dat met een grote geldschieter en volgend jaar zelfs fabrieksteamstatus (Aston Martin) de weg naar de top zoekt, dus die rol zou de Duitser op het eerste gezicht goed passen.

Hij deed het al eerder, een team in opbouw aan succes helpen. Op 19 april 2009 pakte hij tijdens een kletsnatte Chinese Grand Prix de eerste racewinst voor Red Bull Racing.

Er is wel een groot verschil: Vettel was toen 21, nu is hij 33. Wellicht is dat niet meer de juiste leeftijd om nog aan een groot project te beginnen. Ook dat heeft hij een keer eerder gedaan, door in 2015 naar Ferrari te gaan. We weten wat dat heeft opgeleverd: veertien mooie zeges, maar toch vooral ook veel teleurstelling.

Red Bull-terugkeer zou beide partijen goed uitkomen

Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner de deur onlangs voor de buitenwereld dichtsloeg, is een terugkeer van Vettel een optie waar zowel de Duitser als Horner (en Helmut Marko) nog maar eens over na moeten denken. Het zou beide partijen goed uitkomen.

Voor Red Bull begint de geschiedenis zich namelijk te herhalen. Alexander Albon heeft net als Pierre Gasly de grootst mogelijke moeite om Max Verstappen bij te houden, waardoor die er in zijn toch al haast zinloze strijd met Mercedes alleen voor staat. Nadat Albon in Hongarije Q3 al niet haalde, crashte de Britse Thai afgelopen vrijdag op Silverstone.

Een dag later haalde hij Q3 weer niet. Daar waren vast allerlei verzachtende omstandigheden voor, maar toch. De afgelopen twee races ging het wel redelijk, maar beter dan dat kun je het niet kwalificeren als de teammaat met hetzelfde materiaal naar het podium rijdt.

Albon is inderdaad nog niet heel ervaren, maar tegelijkertijd is hij 24, dus twee jaar ouder dan Verstappen en drie jaar ouder dan Vettel, toen die in 2008 zijn eerste zege pakte (in een Toro Rosso). Dergelijke blijken van buitengewoon talent heeft Albon nog niet laten zien.

De crash van Alexander Albon tijdens de tweede vrije training voor de Britse Grand Prix op Silverstone (Foto: Pro Shots)

Wat heeft Vettel Red Bull nog te bieden?

Vettel wil na zijn exit bij Ferrari graag zijn loopbaan voortzetten, maar dan wel met een auto waarmee hij kan winnen. Bij Mercedes is geen plek, dus is Red Bull the next best thing.

Veel mensen uit zijn topjaren (2010-2013) lopen daar bovendien nog rond, dus hij kan het team aantrekken als een oude sportschoen die een paar jaar in de kast heeft gestaan. Al is die schoen inmiddels nadrukkelijk gevormd om Verstappen.

Wat heeft Vettel Red Bull nog te bieden? Een bak aan ervaring die het team ongetwijfeld verder brengt dan wat Albon nu aan gewicht in de weegschaal legt.

De auto moet in rap tempo beter gemaakt worden, dan heb je meer aan een coureur die al anderhalf decennium succesvol in de sport bivakkeert dan aan een onervaren en ogenschijnlijk onzekere coureur die als uiterste noodgreep een andere race-engineer kreeg om de boel vlot te trekken.



Ook in de races is Vettel met zijn strategische inzicht en pure bewezen snelheid veel waardevoller dan Albon. Verstappen heeft er dan wel een concurrent bij, maar staat er in die races waarin ze de strijd aankunnen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas tactisch niet meer alleen voor. Het wordt Mercedes nu regelmatig wel erg makkelijk gemaakt met twee troeven in handen tegenover één.

Dan hebben we het nog niet eens over de input die Vettel kan geven bij het ontwikkelen van de auto voor 2022, die volgens radicaal andere regels ontworpen moet worden. Voor Vettel zou het een mooie manier zijn om op een waardige manier een indrukwekkende loopbaan af te sluiten, met een realistische kans op succes en eerherstel na zijn mislukte Ferrari-avontuur.

Racing Point draait toch vooral om Lance Stroll

Want Racing Point doet het nu aardig en het klinkt mooi om dat team op te bouwen. Maar het zegt iets over de ontwikkelkwaliteiten van een renstal als er maar een andere auto gekopieerd moet worden om snel te kunnen zijn. Prettige wedstrijd met die auto van 2022.

En dat in een team dat in de eerste plaats toch wordt gerund door Lawrence Stroll om de loopbaan van diens zoon Lance succesvol te maken. Misschien niet het juiste karretje om je als viervoudig kampioen voor te laten spannen. Dan liever voormalige liefde Red Bull en een kans om oude tijden te laten herleven.

Dan krijgen de Formule 1-fans de ongetwijfeld spectaculaire strijd tussen Vettel en Verstappen er gratis bij.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur.