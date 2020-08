George Russell heeft zaterdag een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Williams-coureur gaat daardoor zondag vanaf de twintigste en laatste plek van start.

De 22-jarige Russell kreeg de straf vanwege het negeren van gele vlaggen tijdens de eerste sessie van de kwalificatie op Silverstone. De Brit reed te hard nadat zijn teamgenoot Nicholas Latifi was gespind in de tweede sector.

Over de boordradio zei Russell dat hij "zeker snelheid had geminderd" toen de gele vlaggen werden gezwaaid, maar de stewards van de FIA dachten daar anders over. Hij reed op dat moment wel zijn snelste ronde tijdens de eerste sessie.

Russell kwalificeerde zich als vijftiende in Groot-Brittannië, maar start door de gridstraf nu achter Latifi. De Canadees zette zaterdag de langzaamste tijd neer in de kwalificatie. Ook Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen en Romain Grosjean profiteren van de straf van Russell en schuiven een plekje op naar voren.

Max Verstappen reed de derde tijd in de kwalificatie. De Red Bull-coureur was iets meer dan een seconde langzamer dan Lewis Hamilton, die van poleposition vertrekt. Ook Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, was sneller dan Verstappen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur.