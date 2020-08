Sebastian Vettel beleeft in Groot-Brittannië een van zijn slechtste weekenden in zijn lange carrière. De Ferrari-coureur moet zondag als tiende van start.

"Ik wil niemand de schuld hiervan geven", zei Vettel in een eerste reactie tegen Channel 4. "Maar het was bepaald niet ideaal allemaal, veel slechter had het niet gekund."

Vrijdag kwam Vettel door technische problemen nauwelijks in actie in de trainingen. Zaterdag reed hij in de derde training slechts de veertiende tijd. In de kwalificatie wist hij Q3 te halen, maar daarin eindigde hij als tiende en laatste.

"De afgelopen twee dagen waren niet goed. Ik had echt moeite om een redelijke ronde neer te zetten", baalde de 33-jarige Duitser. "En morgen staan we op de verkeerde banden midden op de startrij. Dus het wordt geen makkie."

'We zijn het momentum meteen weer kwijt'

Het moeizame weekend van Vettel past naadloos in zijn zwakke seizoenstart. "In het eerste weekend hadden we heel veel problemen en het tweede weekend is nooit gebeurd", doelde hij op de dubbele uitvalbeurt van hemzelf en teamgenoot Charles Leclerc na een onderlinge botsing.

"Bij de derde Grand Prix hadden we eindelijk een redelijk soepel weekend. Maar nu zijn we het momentum alweer kwijt."

"Ik ben vastberaden om door te blijven zetten", zei de viervoudig wereldkampioen, die al voor de seizoensstart te horen kreeg dat hij na dit jaar moet vertrekken bij Ferrari.

"Het team werkt zo hard als mogelijk, maar we blijven steeds problemen tegenkomen. We moeten deze fase kennelijk even doorstaan en hopen dat het snel beter wordt."

De Britse Grand Prix begint zondag om 15.10 uur.