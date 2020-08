Nico Hülkenberg baalde zaterdag na de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De invaller voor de met COVID-19 besmette Sergio Pérez bij Racing Point moet zondag als dertiende van start.

"Het was misschien ook wel een utopie om te denken dat alles soepel zou verlopen", zei Hülkenberg tegen het Duitse Sky. "Het was niet gemakkelijk om mijn ritme te vinden in de kwalificatie."

De Duitser, die donderdag in allerijl moest worden ingevlogen toen bleek dat Pérez positief had getest, was op Silverstone in elke sessie enkele tienden trager dan teamgenoot Lance Stroll.

Zaterdag viel het doek in Q2 voor Hülkenberg. De verschillen waren daarin klein: hij kwam slechts zes honderdsten te kort voor een plek bij de eerste tien.

"Heel erg jammer dat ik net dat kleine beetje trager was", baalde hij. "Er was zeker meer uit deze auto te halen."

Hülkenberg weet nog niet of hij volgende week ook rijdt

Het was sowieso geen geweldige kwalificatie voor de 'roze Mercedessen', want Stroll kwam niet verder dan de zesde plek. Met de omstreden kopie van de kampioensauto van Mercedes wist het Britse team eerder dit seizoen hogere ogen te gooien.

"We moeten nu maar ons best doen om het zondag in de race beter te doen. De verschillen zijn erg klein, dus er zijn genoeg mogelijkheden", zei de 32-jarige Hülkenberg.

Hij kon nog niet aangeven of zijn optreden in Silverstone dit weekend een vervolg krijgt. Dat hangt ervan af hoe lang Pérez in isolatie moet blijven. Volgende week wordt op hetzelfde circuit de vijfde race van het seizoen verreden.

De GP van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur.