Lewis Hamilton pakte zondag maar weer eens poleposition bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Een spin in Q2 zorgde even voor consternatie, maar de Mercedes-coureur was even later voor de 91e keer in zijn carrière de snelste in de kwalificatie.

Tijdens Q2 dreigde Hamilton buiten de eerste tien te vallen, nadat hij kort op het gras belandde en over de baan spinde. In de laatste minuten plaatste de Brit zich toch overtuigend voor Q3.

"Voor de kwalificatie hebben we wat aanpassingen aan de auto gedaan die niet goed uitpakten", zei Hamilton in een eerste reactie op Silverstone. "En in de kwalificatie draait het juist om vertrouwen."

Hamilton vertelde dat hij na zijn spin "een paar keer diep adem" moest halen. "Gelukkig wist ik me snel te hervinden."

Poles gaan nooit vervelen voor Hamilton

In Q3 waren de twee snelle rondes van Hamilton beide goed genoeg voor pole. Met zijn baanrecord van 1.24,303 bleef hij teamgenoot Valtteri Bottas ruim 0,3 seconde voor. Het verschil met alle andere coureurs bedroeg meer dan een seconde.

"Valtteri heeft me het hele weekend gedwongen op de limiet te rijden", loofde hij zijn teamgenoot. "Maar mijn rondes in Q3 waren erg goed."

Met zijn 91e pole breidt Hamilton het record dat hij sinds 2017 op zijn naam heeft staan verder uit. "Dit gaat nooit vervelen", jubelde de 35-jarige coureur, die eerder dit weekend vertelde nog zo'n drie jaar in de Formule 1 actief te willen blijven.

Met Hamilton op pole voor Bottas en Max Verstappen begint de Britse GP zondag om 15.10 uur.