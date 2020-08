Max Verstappen moest zaterdag genoegen nemen met een derde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ook op Silverstone bleek Mercedes veel te snel voor de coureur van Red Bull Racing.

"Mijn ronde was vrij goed, maar Mercedes was gewoon veel te snel", zei Verstappen in een eerste reactie na de kwalificatie. "Net zoals in de laatste races tot nu toe."

Verstappen moest ruim een seconde toegeven op Lewis Hamilton, die de 91e poleposition van zijn carrière pakte. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas was op de tweede plek ruim 0,7 seconde sneller dan Verstappen.

"We moeten accepteren dat Mercedes sneller is. Het beste dat ik kan doen is de derde plek pakken en dat is gelukt", zei de Limburger berustend. "Hier moeten we tevreden mee zijn. Positief punt is dat we de auto steeds beter leren kennen."

Verstappen hoopt het Mercedes in race wel lastig te maken

Hoewel hij in de kwalificatie kansloos was, hoopt Verstappen zondag in de race het Mercedes wel lastig te maken. Tijdens de trainingen op vrijdag reed Verstappen in de longruns rondetijden die vergelijkbaar waren met die van Bottas.

"Natuurlijk ga ik ervoor vechten. De race is anders dan de kwalificatie", zei Verstappen.

Daar moet wel bij worden aangetekend worden dat het vrijdag erg warm was op Silverstone. De auto's van Mercedes lijken onder die omstandigheden niet op hun best.

Zaterdag was de temperatuur lager en dat zal zondag ook zo zijn. "Het was ook erg lastig door de wind vandaag. Onze auto is daar erg gevoelig voor."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 15.10 uur.