Max Verstappen heeft zaterdag de derde tijd gereden in de laatste training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De coureur van Red Bull Racing moest alleen het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voorlaten.

Bottas noteerde met 1.25,873 de snelste tijd van het weekend. Kort achter hem reed zijn teamgenoot Hamilton de tweede tijd. Verstappen gaf precies 0,3 seconden toe op Bottas.

Voor de trainingen op Silverstone verwachtte Verstappen nog dat het gat met Mercedes ongeveer een halve seconde zou zijn. Vrijdag was de Limburger al tevreden over de progressie die het team had gemaakt met de auto.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon kwam alleen in de laatste tien minuten in actie en wist daarin de dertiende tijd te noteren. De Thai belandde vrijdag nog met zijn auto tegen de vangrail.

Lage temperaturen bij kwalificatie en race

Het was pas de eerste keer dat Mercedes dit weekend de tijdentabel aanvoerde. Vrijdag reden Verstappen en Racing Point-coureur Lance Stroll de snelste rondes in de eerste twee trainingen.

Met zo'n 36 graden was het toen veel warmer dan op zaterdag. De auto's van Mercedes lijken minder goed uit de verf te komen in de hitte. De rest van het weekend zal het echter fris blijven op Silverstone.

De kwalificatie begint zaterdag om 15.00 uur en de race gaat zondag om 15.10 uur van start.