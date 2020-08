Teambaas Otmar Szafnauer van Racing Point heeft het opgenomen voor Sergio Pérez, die donderdag positief testte op het COVID-19-virus. De Mexicaanse coureur kreeg de nodige kritiek voor zijn reis naar zijn geboorteland deze week.

"Ik denk niet dat Sergio iets fouts heeft gedaan door zijn familie in Mexico te bezoeken", zei Szafnauer vrijdag na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, die Pérez vanzelfsprekend aan zich voorbij moet laten gaan.

"Hij heeft aan alle voorzorgsmaatregelen gedacht en er zit ook geen clausule in zijn contract waarin staat dat hij toestemming moet vragen om zijn familie te bezoeken. Sinds Sergio voor ons rijdt, gaat hij wel vaker naar Mexico. Dit is denk ik vergelijkbaar met Ferrari dat terugkeert in Italië."

De reis van Pérez naar Mexico was omstreden, omdat de situatie in het Zuid-Amerikaanse land zorgwekkend is. Het aantal coronabesmettingen loopt dagelijks nog met duizenden op en wereldwijd overleden alleen in de Verenigde Staten en Brazilië meer mensen aan de gevolgen van het virus dan in Mexico.

'Hij kon zijn positieve test niet geloven'

De dertigjarige Pérez verklaarde vrijdag in een video dat hij naar zijn geboorteland vloog omdat zijn moeder een groot ongeluk had gehad. Hij reisde in een privé-vliegtuig en zat niet op een commerciële vlucht, juist om een eventuele besmetting te voorkomen.

Volgens Szafnauer was Pérez dan ook verrast toen hij te horen kreeg dat hij het COVID-19-virus onder de leden heeft. "Hij heeft geen symptomen en voelt zich prima, dus hij kon het niet geloven. Sergio nam ook voldoende voorzorgsmaatregelen. We zullen hem dagelijks onderzoeken en hopelijk kan hij zo snel mogelijk weer racen."

Pérez, die in de eerste vier Grands Prix van het seizoen in totaal 22 punten pakte, is de eerste coureur in dit nog prille Formule 1-seizoen die positief test. Hij wordt dit weekend in Silverstone vervangen door Nico Hülkenberg.

De Duitser zat vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen al in de Racing Point-auto. De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt zaterdag vervolgd met de derde training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur).