Alexander Albon was vrijdag ondanks zijn crash in de tweede vrije training zeer tevreden over zijn vrijdag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Thai van Red Bull Racing voelt zich net als teamgenoot Max Verstappen een stuk fijner in de RB16 dan twee weken geleden in Hongarije.

"Ik voel me prima, het was niet zo'n zware crash", zegt Albon in een persbericht van Red Bull. "Ik haal vooral veel positieve dingen uit vandaag."

De nummer vijf uit de WK-stand knalde halverwege de tweede vrije training bij Stowe in de vangrail, waardoor de sessie even stilgelegd moest worden. "Ik verloor de achterkant van mijn auto opeens en ik kon niet meer goed corrigeren. We zullen naar de data moeten kijken om uit te vinden wat er precies gebeurde."

Albon kwam door zijn crash maar tot dertien rondes in de tweede training, maar hij liet net als eerder op de middag in de eerste sessie een goed tempo zien. Met een snelste tijd van 1.27,364 eindigde hij in de tweede training als tweede, vlak achter Lance Stroll. In de eerste sessie zette hij de vierde tijd neer (1.28,129).

"We hebben als team echt een mooie stap gezet", aldus Albon, die twee weken geleden bij de Grand Prix van Hongarije net als Verstappen worstelde met de onvoorspelbare auto van Red Bull. "We hadden niet heel hoge verwachtingen voor vandaag, maar de auto voelt heel goed en het ging vanaf de eerste ronde in de eerste vrije training uitstekend. Ik heb meer balans en we lijken de auto beter te begrijpen."

De Thai weet wel dat het zaterdag tijdens de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur) een stuk koeler zal zijn dan vrijdag. "Het wordt dus een beetje een reset en Mercedes lijkt vandaag verstoppertje te hebben gespeeld, maar tot nu toe gaat het bij ons erg goed."