Max Verstappen is tevreden met het verloop van de eerste twee vrije trainingen vrijdag voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Limburgse coureur van Red Bull Racing was zelfs de snelste tijdens de eerste oefensessie.

Verstappen kwam tijdens de tweede oefensessie weliswaar niet verder dan slechts de veertiende tijd, maar dat deed niets af aan het gevoel dat hij had bij zijn auto.

"Het was geen slechte dag voor ons. De auto werkt een stuk beter en daar ben ik blij mee", zei Verstappen na afloop op zijn eigen website.

"Er zijn een paar dingen die we kunnen verbeteren dus daar gaan we aan werken. Ook de long run ging niet verkeerd, dus over het algemeen was het een positieve dag."

Verstappen troeft Hamilton af met bijna halve seconde

Verstappen maakte indruk in de eerste vrije training. Hij troefde daarin regerend wereldkampioen en de huidige koploper in de WK-stand Lewis Hamilton van Mercedes af met bijna een halve seconde.

De Limburger had in de tweede vrije training de pech dat hij in zijn kwalificatierun werd gehinderd door Romain Grosjean van Haas en niet lang kon doorrijden omdat zijn teamgenoot Alexander Albon crashte.

De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat zaterdag verder met de derde vrije training (12.00 uur) en de kwalificatie (15.00 uur), gevolgd door de race op zondag om 15.10 uur. Het is dan veel kouder dan op vrijdag, wat in het voordeel is van Mercedes.