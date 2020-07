Max Verstappen is vrijdag niet verder gekomen dan de veertiende tijd bij de tweede training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Lance Stroll van Racing Point klokte de snelste rondetijd.

De tweede training moest halverwege voor zo'n tien minuten worden onderbroken, nadat Alexander Albon van de baan was geschoven. De teamgenoot van Verstappen knalde met zijn wagen tegen de vangrail, maar kon ongedeerd uitstappen.

Tot die crash was de training voor de Thai voorspoedig verlopen. Hij had kort achter Stroll de tweede tijd in handen en was ruim een seconde sneller dan Verstappen.

In de hitte op Silverstone (het was zo'n 36 graden) kwam Mercedes niet geweldig uit de verf. Valtteri Bottas reed de derde tijd en Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijfde plek. Ferrari-coureur Charles Leclerc nestelde zich tussen de twee Mercedes-coureurs.

Alexander Albon bekijkt de schade aan zijn Red Bull. (Foto: Pro Shots)

Verstappen was in eerste training nog snelste

Eerder op vrijdagmiddag reed Verstappen nog de snelste tijd in de eerste vrije training. In de tweede sessie was de Limburger bezig aan een snelle ronde, maar werd hij tot zijn grote onvrede gehinderd door Romain Grosjean. De Haas-coureur noemde Verstappen op zijn beurt "kinderachtig".

Na de crash van Albon richtte Verstappen zich op racesimulaties. Hij reed een groot aantal rondes aan een stuk, zonder zijn tijd te verbeteren.

Uitslag tweede training GP Groot-Brittannië 1. Stroll (Racing Point) 1.27,274

2. Albon (Red Bull) 1.27,364

3. Bottas (Mercedes) 1.27,431

4. Leclerc (Ferrari) 1.27,570

5. Hamilton (Mercedes) 1.27,581

6. Sainz (McLaren) 1.27,820

7. Hülkenberg (Racing Point) 1.27,910

8. Gasly (AlphaTauri) 1.27,997

9. Ricciardo (Renault) 1.28,112

10. Räikkönen (Alfa Romeo) 1.28,159

14. Verstappen (Red Bull) 1.28,390

Vettel beleeft slechte dag

Voor Sebastian Vettel verliep de dag totaal niet naar wens. In de eerste sessie kon de Ferrari-coureur door een probleem met de koeling geen tijd neerzetten en in de tweede training kon hij door een mankement aan de pedalen in het eerste uur niet in actie komen. De Duitser reed uiteindelijk nog de achttiende tijd.

Vettels landgenoot Nico Hülkenberg kende een foutloze dag als vervanger van de met COVID-19 besmette Sergio Pérez. Hij reed de zevende tijd in de auto van Racing Point.