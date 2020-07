Een kleine acht maanden na zijn gedwongen afscheid in de Formule 1 werd Nico Hülkenberg door Racing Point ingevlogen als vervanger van de met het coronavirus besmette Sergio Pérez. De Duitser reed vrijdag een verdienstelijke negende tijd in de eerste training.

Hülkenberg was donderdag nog in Duitsland toen hij Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer aan de lijn kreeg. "Ik was op weg naar de Nürburgring voor een ander raceproject toen hij me belde", zegt Hülkenberg tegen Motorsport.

"Dat was minder dan 24 uur geleden. Het voelt onwerkelijk dat ik hier nu sta. Maar ik houd van een mooie uitdaging en dit is er zeker één."

Hülkenberg wenste Pérez een spoedig herstel. "Dit is natuurlijk een vervelende situatie voor hem en het team. We zijn nog teamgenoten geweest en hij is een goede vriend van me. Ik ga mijn best doen hem zo goed mogelijk te vervangen."

'Hülkenberg heeft meer ervaring dan Gutiérrez'

Hülkenberg reed vijf jaar lang voor Force India, de voorganger van Racing Point. In 2017 vertrok de Duitser uit grensdorp Emmerik naar Renault. Daar moest hij afgelopen winter vertrekken.

Racing Point had ook voor Mercedes-reservecoureur Esteban Gutiérrez kunnen kiezen als vervanger van Pérez. "Maar Nico heeft veel meer ervaring dan Esteban", vertelt Szafnauer op de website van de Formule 1.

"In de korte periode die we hadden nadat bleek dat 'Checo' positief had getest op COVID-19, was het belangrijk om iemand te vinden die het team goed kent. Nico heeft heel lang voor ons gereden, hij kent de monteurs en engineers nog."

Uitslag eerste training GP Groot-Brittannië 1. Verstappen (Red Bull) 1.27,422

2. Hamilton (Mercedes) +0,474

3. Stroll (Racing Point) +0,582

4. Albon (Red Bull) +0,707

5. Leclerc (Ferrari) +0,799

6. Bottas (Mercedes) +1,097

7. Ocon (Renault) +1,137

8. Ricciardo (Renault) +1,153

9. Hülkenberg (Racing Point) +1.170

10. Kvyat (AlphaTauri) +1,446

Hülkenberg kreeg 45 minuten uitleg over nieuw stuur

Tot kort voor de start van de eerste training was het onduidelijk of Hülkenberg kon deelnemen. "Hij moest een heel proces doorlopen om zeker te zijn dat hij het virus niet had. En we moesten een kopie van zijn superlicentie krijgen, dat was niet zo makkelijk als je zou denken", vertelt Szafnauer.

Terwijl Hülkenberg in afwachting was van het papierwerk, kreeg hij in de fabriek van Racing Point, die pal naast het circuit van Silverstone is gevestigd, een 45 minuten durende uitleg over het stuurtje van zijn auto.

Eenmaal in de auto merkte Hülkenberg dat het stoeltje van Pérez niet helemaal paste voor hem. "Mag ik even uitrusten? Mijn rechterbil wordt een beetje gevoelloos", zei hij over de boordradio.