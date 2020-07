Nico Hülkenberg valt komend weekend in voor Sergio Pérez bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Mexicaanse coureur testte donderdag positief op COVID-19.

Hülkenberg kreeg vrijdag een negatieve uitslag van de coronatest en nam om 12.00 uur deel aan de eerste vrije training. Daarin zette hij de negende tijd neer.

De 32-jarige Duitser was tussen 2010 en 2019 actief in de Formule 1 en reed zes jaar voor Force India, de voorganger van Racing Point.

Hülkenberg reed de afgelopen twee jaar voor Renault, maar moest zijn plaats in de winter afstaan aan Esteban Ocon. Hülkenberg bezit een ongewild record in de Formule 1. Hij is de coureur met de meeste deelnames (177) zonder ooit op het podium te hebben gestaan.

Racing Point heeft zelf geen reservecoureur, maar had wel over de reservecoureurs van Mercedes kunnen beschikken. De Belg Stoffel Vandoorne verblijft momenteel echter in Berlijn waar de Formule E volgende week hervat wordt. Racing Point verkoos de meer ervaren Hülkenberg boven de Mexicaan Esteban Gutiérrez.

Pérez: 'Ik heb alle protocollen gevolgd'

Pérez plaatste vrijdagochtend een videoboodschap op zijn sociale media, waarin hij spreekt van "een van de treurigste dagen in mijn carrière". "We hebben een geweldige auto voor dit circuit en hebben er veel werk ingestoken om hier 100 procent aan de start te staan", baalt de coureur.

Pérez zegt geen symptonen te hebben en beweert dat hij niet weet hoe hij het virus heeft opgelopen. "Dit laat zien hoe kwetsbaar we zijn voor het virus. Ik heb de protocollen van de FIA en mijn team opgevolgd."

"Na de race in Hongarije ben ik met een privévlucht naar Mexico gegaan. Ik ben twee dagen bij mijn moeder geweest, want ze heeft een zwaar ongeluk gehad. Daarna ben ik op dezelfde manier teruggekeerd naar Europa."

Pérez staat momenteel zesde in de WK-stand met 22 punten. Hij moet voor het eerst sinds 2014 een race laten schieten.