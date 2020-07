Sergio Pérez ontbreekt komend weekend in de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Racing Point-coureur testte donderdag positief op het coronavirus.

De dertigjarige Pérez verbleef sinds het einde van donderdagmiddag al in quarantaine nadat de uitkomst van een eerste test "niet eenduidig" was. Een tweede test leverde vervolgens een positief resultaat op.

Ook enkele teamleden van Racing Point gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat zij in de buurt van Pérez waren geweest. Het is nog niet bekend of zij ook met het coronavirus besmet zijn.

"Sergio is fysiek in orde en vol goede moed, maar hij zal in zelfisolatie blijven volgens de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten. Veiligheid is topprioriteit voor het team en de sport", meldt Racing Point in een verklaring.

Racing Point maakt op korte termijn bekend wie Pérez vervangt op het circuit van Silverstone. Waarschijnlijk gaat Stoffel Vandoorne of Esteban Gutiérrez dat doen. Pérez' teamgenoot Lance Stroll verschijnt vooralsnog 'gewoon' op het circuit.

Pérez staat momenteel zesde in de WK-stand met 22 punten, na twee zesde plaatsen en een zevende plek in de eerste drie Grands Prix van het Formule 1-seizoen.