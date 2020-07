De noodgedwongen pauze door de coronacrisis heeft Lewis Hamilton hernieuwde energie gegeven. De zesvoudig wereldkampioen denkt nog zo'n drie jaar actief te blijven in de Formule 1.

Het contract van Hamilton bij Mercedes loopt aan het einde van dit jaar af. En hoewel weinig een verlenging van de verbintenis in de weg lijkt te staan, is het nog altijd wachten op de bevestiging.

Hamilton kreeg donderdag op een persconferentie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië dan ook de vraag of hij zijn fans kan garanderen volgend jaar weer van de partij te zijn. "Dat is een goede vraag van je. Ik kan niets garanderen, maar ik ben zeker van plan om hier volgend jaar weer te zitten", antwoordde de coureur.

Hoewel Hamilton in januari 35 jaar werd, lijkt er nog altijd geen sleet op de Brit te zitten. Hij won dit jaar twee van de drie races en gaat aan de leiding in de WK-stand, met alleen teamgenoot Valtteri Bottas als serieuze concurrent.

Hamilton: 'Het liefst blijf ik eeuwig op dit niveau'

Hamilton stelde baat te hebben gehad bij de maandenlange pauze van de Formule 1 wegens de coronapandemie. "Ik heb de batterij op kunnen laden en voel nu dat ik de energie heb om misschien wel langer door te kunnen gaan."

"Het liefst blijf ik eeuwig op mijn huidige niveau, maar er komt natuurlijk ooit een moment dat het fysiek en mentaal minder wordt. Wanneer dat is weet ik niet, maar ik denk dat ik de komende twee of drie jaar nog even goed zal zijn."

Hamilton liet doorschemeren te stoppen wanneer zijn prestaties zouden afnemen. "Het is mijn doel om zo lang mogelijk goede resultaten neer te zetten. Je moet je plaats op de grid elk jaar verdienen."

Records van Schumacher komen in zicht

Na zijn zege twee weken geleden in Hongarije staat Hamilton op 86 overwinningen in zijn carrière. Daarmee komt het record van Michael Schumacher van 91 zeges in zicht. De Duitse legende bezit ook één wereldtitel meer dan Hamilton.

Hamilton lijkt beide records dit seizoen te kunnen evenaren. Door de recente toevoeging van de Nürburgring, Portimao en Imola bevat de Formule 1-kalender momenteel dertien Grands Prix en de verwachting is dat met enkele races in het Midden-Oosten het totaal rond de zestien uitkomt.

Lewis Hamilton in zijn Mercedes. (Foto: Pro Shots)

Hamilton houdt nog rekening met Red Bull

Hamilton durfde donderdag niet te zeggen of Mercedes dit seizoen ongeslagen kan blijven. Dat lukte nog geen enkele renstal in de zeventigjarige historie van de Formule 1.

"Het is als team ons doel om elke race te winnen, maar je komt tijdens een seizoen altijd voor nieuwe uitdagingen te staan", zei Hamilton.

"We moeten er rekening mee houden dat de rest van het veld het gat dicht. Red Bull weet zich tijdens een seizoen altijd flink te verbeteren en Ferrari heeft natuurlijk nog wat stappen te zetten, maar hopelijk zien we hen dit jaar ook weer terug in de top."

Hamilton wist de race op Silverstone al zes keer te winnen, geen enkele andere coureur won zijn thuisrace vaker. De komende twee weekenden krijgt de Mercedes-coureur de kans dat aantal op te schroeven naar acht.