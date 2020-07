Max Verstappen evenaart komend weekend zijn vader Jos met zijn 106e Formule 1-race als meest ervaren Nederlandse coureur in de Formule 1. De statistiek kan de Limburger echter niet bepaald bezighouden.

"Het boeit me echt niks. En mijn vader ook niet", zei de 22-jarige Verstappen donderdag kortaf tijdens een persconferentie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië.

"Het is in elk geval beter dan nul races", voegde de Limburger er lachend aan toe. "Maar verder maakt het me echt niets uit."

Jos Verstappen (48) kwam tussen 1994 en 2003 tijdens 107 Grand Prix-weekenden in actie. In 1995 kon hij door een probleem met de versnellingsbak niet van start gaan in de GP van Monaco, waardoor hij officieel in 106 races gestart is.

Meest ervaren Nederlanders in Formule 1 1. Jos Verstappen - 106 Grand Prix-starts (1994-1998, 2000, 2001 en 2003)

2. Max Verstappen - 105 (2015-heden)

3. Christijan Albers - 46 (2005-2007)

4. Carel Godin de Beaufort - 28 (1957-1964)

5. Huub Rothengatter - 25 (1984-1986)

6. Jan Lammers - 23 (1979-1982, 1992)

7. Giedo van der Garde - 19 (2013)

8. Robert Doornbos - 11 (2005-2006)

9. Gijs van Lennep - 8 (1971, 1973-1975)

10. Roelof Wunderink - 3 (1975)

10. Boy Hayje - 3 (1976-1977)

Max Verstappen verreweg de succesvolste Nederlander

Zijn zoon reed twee weken geleden in Hongarije de 105e Grand Prix in zijn carrière. Daarin groeide hij uit tot verreweg de succesvolste Nederlander in de koningsklasse van de autosport.

In mei 2016 werd Max Verstappen in Spanje de eerste Nederlandse winnaar van een Grand Prix. Na zijn derde plek in Hongarije van twee weken geleden staat hij op 33 podiumplaatsen.

Jos Verstappen is met twee derde plekken de enige andere Nederlander die ooit op het podium stond. In totaal haalden vijftien Nederlandse coureurs de Formule 1, van wie slechts vijf WK-punten scoorden.