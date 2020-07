Max Verstappen verwacht niet dat hij komend weekend een grote bedreiging kan vormen voor Mercedes. Op het Britse circuit Silverstone wordt zondag de vierde Grand Prix van het jaar verreden.

"Ik hoop dat we binnen een halve seconde per ronde van Mercedes zitten", zei Verstappen donderdag op een persconferentie. "Maar dat is vooraf lastig in te schatten. Het kunnen ook twee tienden of een hele seconde zijn."

Mercedes domineerde de eerste drie races van het seizoen en lijkt op weg naar de zevende wereldtitel op rij. Verstappen denkt dat de auto van Red Bull nog wel te verbeteren valt.

"Maar het is afwachten hoeveel vooruitgang we sinds de race in Hongarije geboekt hebben", zei Verstappen. "Het is in elk geval geen kwestie van dit en dat even aanpassen en binnen een week is het opgelost."

Verstappen: 'In tragere bochten raken we soms controle kwijt'

Verstappen en Red Bull weten niet precies waar het probleem zit. "Anders zou het makkelijk zijn om er iets aan te doen", aldus de 22-jarige Limburger. "We proberen het uiteraard op te lossen."

"De auto kan op elk vlak verbeterd worden. In de tragere bochten raken we soms de controle over de auto kwijt, dan is het heel moeilijk om dat te corrigeren."

Verstappens beste prestatie op Silverstone is een tweede plek in 2016. De afgelopen drie jaar stond de Red Bull-coureur niet op het podium in Groot-Brittannië. Dat was vorig jaar vooral te wijten aan Ferrari-coureur Sebastian Vettel die hem van achteren aanreed.