Sergio Pérez verblijft in de aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië van zondag in isolatie. De Mexicaan is in afwachting van een tweede coronatest, nadat de eerste test van de Racing Point-coureur volgens de officiële lezing "niet eenduidig" was.

Uit voorzorg schoof Pérez donderdag dan ook niet aan bij de persconferentie op Silverstone. Het is nog niet bekend wanneer de uitslag van de tweede test komt.

Ook enkele teamleden van Racing Point zijn uit voorzorg in isolatie gegaan, meldt de BBC. Zij waren donderdag in de nabijheid van Pérez.

Mocht de dertigjarige Pérez positief testen dan wordt hij bij de Britse GP vervangen door Stoffel Vandoorne of Esteban Gutiérrez. De Belg en de Mexicaan staan bij Racing Point, Mercedes én McLaren als reservecoureur onder contract.

Sinds de start van het Formule 1-seizoen, begin deze maand in Oostenrijk, testte geen enkele coureur of een ander lid van een team positief op het virus. Twee weken geleden bleek wel dat twee medewerkers van het circuit bij de Grand Prix van Hongarije corona hadden.

Pérez staat momenteel zevende in de WK-stand met 22 punten, na twee zesde plaatsen en een zevende plek in de eerste drie Grands Prix.

Overigens heeft Racing Point mogelijk nog een probleem in de aanloop naar de GP van Groot-Brittannië. Renault heeft namelijk een protest ingediend tegen de auto's van de renstal, die ervan wordt verdacht illegaal enkele onderdelen van Mercedes te hebben gekopieerd. Mogelijk doet de FIA nog voor de race van zondag op Silverstone uitspraak over de 'roze Mercedessen.