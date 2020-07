Romain Grosjean heeft zijn excuses aangeboden aan Lewis Hamilton vanwege zijn houding bij het racismeprotest van de Formule 1-coureurs bij de Grand Prix van Hongarije. Beide coureurs hoopt dat het statement vanaf komend weekend beter georganiseerd kan worden.

"Ik heb na de race in Hongarije 45 minuten gebeld met Lewis. Het was een goed gesprek, waarin we het vooral hebben gehad over het antiracismestatement", vertelde Grosjean donderdag op een persconferentie voor de GP van Groot-Brittannië.

Na de race in Hongarije vertelde Hamilton dat hij kwaad was op Grosjean, omdat de coureur van Haas vond dat één keer tegen racisme protesteren voldoende was. Maar de Brit vertelde donderdag dat de kou uit de lucht is.

"Het was een geweldig gesprek. We hebben meer gemeen dan ik dacht en we werken aan hetzelfde doel", zei de coureur van Mercedes.

Hamilton ontsmet zijn handen op het circuit van Silverstone. (Foto: Pro Shots)

Grosjean: 'Ik werd op sociale media uitgemaakt voor racist'

Grosjean, die bestuurslid van coureursvakbond GPDA is, weerlegt de bewering dat hij de strijd tegen racisme niet zo belangrijk vindt. "Ik wilde namens de GPDA de zeven of acht coureurs die na één race niet wilden doorgaan met het statement een stem geven. Dat is achteraf gezien verkeerd geweest en daar heb ik me bij Lewis voor verontschuldigd."

"Lewis had gelijk toen hij zei dat ik als voorzitter naar alle coureurs moet luisteren", zei Grosjean, die de laatste weken veel over zich heen kreeg. "Op sociale media ben ik uitgemaakt voor racist, terwijl ik als een van de eerste coureurs een voorstander van het knielen was."

Coureurs gaan ook op Silverstone statement maken

Ook voor de race op Silverstone zal door de coureurs worden stilgestaan bij de strijd tegen racisme. Hamilton baalde na afloop van de GP van Hongarije dat het statement daar erg rommelig verliep. Een aantal coureurs kwam te laat of helemaal niet naar de plek waar andere rijders knielden.

"Ik heb de afgelopen dagen met alle topmensen binnen de Formule 1 hierover gesproken, met Jean Todt, Chase Carey en Ross Brawn", vertelde Hamilton. "Het waren hele goede gesprekken en we hebben plannen gemaakt voor de toekomst. Zo krijgen we voor aanvang van de race meer tijd voor het statement."

Dat een aantal coureurs - onder wie Max Verstappen en Charles Leclerc - ervoor koos om niet te knielen, vindt Grosjean geen probleem. "Je kan niemand dwingen om dat te doen. Iedereen heeft er een ander gevoel bij en het is niet mijn taak om daarover te oordelen. Eenieder mag doen wat hij wil om te laten zien dat hij de strijd tegen racisme steunt."

Hamilton wil de statements het hele jaar blijven maken. "Sommige teams stribbelen nog een beetje tegen, maar we komen steeds dichter bij overeenstemming."