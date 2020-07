In Engeland staat dit weekend de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. Raymond Klaassen, meteoroloog bij Weerplaza, praat je bij over de weersverwachting in Silverstone.

Vrijdag is het stralend zomerweer met temperaturen die op kunnen lopen tot 32 graden. Daarna slaat het weer flink om. Neerslag wordt vooralsnog niet verwacht in het raceweekend, maar de temperaturen gaan wel hard achteruit.

Zaterdag word het zo'n 10 graden koeler dan vrijdag en blijft de temperatuur steken op 22 graden. Zondag wordt het met 21 graden nog iets kouder en neemt ook de bewolking verder toe.

Ook de wind lijkt dit weekend geen grote rol van betekenis te gaan spelen. Vrijdag staat er een zwakke oostelijke wind. In het weekend ontstaat er een zwakke tot matige westelijke wind.