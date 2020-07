Op Silverstone wordt komend weekend de vierde Grand Prix van het seizoen verreden. Oud-Formule 1-coureur en huidig sportief directeur van de Nederlandse GP in Zandvoort Jan Lammers beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Verstappen eindigde al drie jaar niet op het podium in Silverstone, al lag dat vorig jaar vooral aan Sebastian Vettel die hem van achteren aanreed. Lukt het hem dit jaar wel om mee te doen om de zege?

Jan Lammers: "Dat zal er vooral van afhangen of Red Bull het probleem met de auto kan oplossen. Ergens onder de huid van de wagen zit een enorm potentieel, dat moeten ze proberen te vinden."

"Als Red Bull het lek bovenkrijgt, dan kunnen ze het Mercedes moeilijk gaan maken. Maar anders wordt het op dit snelle circuit vooral een strijd met de wagens van Racing Point."

Max Verstappen in Groot-Brittannië 2015: uitgevallen (Toro Rosso)

2016: tweede (Red Bull)

2017: vierde

2018: uitgevallen

2019: vijfde

Daar over gesproken: de verwachting is dat er snel een besluit komt over het protest van Renault tegen de 'roze Mercedessen'. Wat denkt u dat er gaat gebeuren?

"De Racing Point-soap hangt als een sluier over dit weekend. Het is een super gecompliceerde kwestie. Als de FIA ervoor kiest om de auto's van Racing Point te verbieden, dan staan er de komende races waarschijnlijk maar achttien coureurs op de startgrid. Want er gaan wel een paar weken overheen voordat je een nieuwe auto klaar hebt."

"Als Racing Point door mag blijven rijden met deze auto, dan loop je het gevaar dat andere kleine teams ook de auto's van grotere teams gaan kopiëren. AlphaTauri wordt dan een tweede Red Bull en Alfa Romeo en Haas zullen op Ferrari gaan lijken. Dan heb je misschien nog maar vier soorten auto's aan de start staan: vier Mercedessen, zes Ferrari's, vier Red Bulls en twee auto's van Williams, dat er wel voor kiest om zelfstandig te blijven."

Plattegrond van Silverstone. (Beeld: Formule 1)

Silverstone kenmerkt zich door de vele snelle bochten, in de huidige Formule 1-auto's rijd je er 85 procent van de tijd volgas. Een kolfje naar de hand van Mercedes?

"Lewis Hamilton heeft hier al heel vaak gewonnen en het zou naïef zijn om te denken dat Mercedes komende twee races hier niet weer een hele goede kans maakt."

"Op Silverstone is bandenmanagement heel belangrijk, want het circuit is echt killing voor de linker voorband. Als je in het begin van de race enorm aan het pushen bent, dan is je band linksvoor op het einde helemaal versleten en verlies je zo 2 of 3 seconden per ronde."

"Er zijn inderdaad veel bochten die op elkaar lijken en met dezelfde snelheid genomen worden, zoals Abbey, Copse, Becketts en Maggotts. Maar er zijn drie wat tragere bochten en juist daar kan je veel tijd winnen."

Aantal zeges huidige F1-coureurs op Silverstone 6: Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019)

2: Sebastian Vettel (2009, 2018)

1: Kimi Räikkönen (2007)

Alexander Albon kreeg al vroeg in het seizoen kritiek, omdat hij niet in de buurt van teamgenoot Verstappen kan blijven. Komt het nog goed met de Thai?

"Als Red Bull erin slaagt de auto te verbeteren, dan gaat Albon ook beter rijden. Hij is helemaal niet zoveel trager dan Verstappen."

"Onder goede omstandigheden en met goed materiaal zul je zien dat Albon misschien maar twee tienden trager is dan Verstappen. Red Bull heeft nu een auto die lastig te besturen is en dan komt het klasseverschil nog meer tot uiting. Een goede coureur als Verstappen kan ook onder lastige omstandigheden mooie prestaties neerzetten."

Jan Lammers. (Foto: Pro Shots)

Tot slot: onlangs werden met de Nürburgring, Portimao en Imola drie circuits aan de kalender toegevoegd. Hebben jullie in Zandvoort geen spijt dat de Nederlandse GP een jaar is uitgesteld?

"Nee, want we willen van de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 35 jaar een groot feest maken. Dat kan niet zonder publiek."

"Daarnaast vermoed ik dat de drie nieuwe circuits wellicht overheidssubsidie hebben gekregen om de race te organiseren. Die zouden wij niet krijgen en daardoor zou de Formule 1 zelf voor de kosten moeten opdraaien om een race in Nederland te organiseren. Die andere drie races zullen een stuk voordeliger qua kosten zijn."