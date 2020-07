Max Verstappen kijkt uit naar de vierde race van het Formule 1-seizoen, al denkt hij in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië nog veel terug aan de race in Hongarije van ruim een week geleden. De coureur van Red Bull Racing leek na een crash voor aanvang van de race niet te kunnen starten.

De 22-jarige Verstappen schoot op de natte Hungaroring van de baan en beschadigde de neus en de stuurstang van zijn auto. Door goed werk van de Red Bull-monteurs kon de Nederlander verrassend genoeg toch beginnen aan de race, die hij zelfs als tweede eindigde.

"Het is goed dat het hele team na de triple header een week vrij heeft gehad om thuis samen met familie te zijn. Vooral na dat beetje extra stress vlak voor de race in Hongarije", zegt Verstappen dinsdagavond in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn eigen site.

"Ik heb de video teruggekeken, hoe de monteurs op de grid aan mijn auto werkten. Het was geweldig wat ze gepresteerd hebben. Het was gaaf om te zien dat ze allemaal precies wisten hoe ze moesten werken en wat ze moesten doen, zelfs in zo'n onverwachte situatie."

Max Verstappen was zijn team erg dankbaar na de Grand Prix van Hongarije. (Foto: Pro Shots)

'Regen zou zaken kunnen opschudden'

Na een rommelig begin van het seizoen werkt Verstappen toe naar een nieuw drieluik, met om te beginnen twee races op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië. De Red Bull-coureur eindigde de laatste drie jaar niet op het podium in Engeland, maar kijkt wel uit naar de Grand Prix.

"Silverstone is een heel mooi circuit om te rijden, een met waanzinnig snelle bochten. Je moet de juiste vleugelafstelling hebben en voor de langzamere bochten wil je natuurlijk meer downforce en grip hebben", aldus Verstappen, die hoopt op een natte baan.

"Het kan natuurlijk gaan regenen op Silverstone en ik hou van die omstandigheden. Dus misschien vinden we het niet erg als dat zou gebeuren. Dat zou de zaken weleens kunnen opschudden."

Verstappen hoopt dit seizoen mee te kunnen strijden om de wereldtitel, maar de Nederlander is in drie races al op een flinke achterstand gezet door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Hamilton leidt in de WK-stand met 63 punten. Hij heeft vijf punten meer dan teamgenoot Bottas en dertig meer dan Verstappen.