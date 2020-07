Ferrari-voorzitter John Elkann ziet de nabije toekomst somber in voor het Italiaanse Formule 1-team. Hij verwacht dat het topteam pas in 2022, wanneer de nieuwe regels ingaan, weer echt om de prijzen mee kan gaan doen.

"We gaan door een moeilijke periode die lang geleden al is begonnen. De realiteit is dat we ook dit seizoen weer niet competitief zijn", zegt Elkann dinsdag in een interview met La Gazzetta dello Sport.

"Je hebt het in de eerste races kunnen zien en het zal vaker gaan voorkomen. We zijn nu bezig het fundament voor 2022 te leggen. Ik heb er vertrouwen in dat we dan weer echt mee gaan doen en kunnen winnen."

De laatste wereldtitel van Ferrari dateert van 2008 en ook dit seizoen zit een kampioenschap er niet in. Door een tegenvallende auto speelden coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel in de eerste drie races grotendeels een bijrol. Het leidde al tot een herindeling van de technische afdeling.

"De Ferrari-fans hebben het net zo zwaar als wij, maar we weten dat ze ons trouw blijven", aldus Elkann. "Daarom moeten we duidelijk en eerlijk blijven. We hebben nog een lange weg te gaan."

De eerstvolgende Grand Prix is zondag, wanneer in Groot-Brittannië geracet wordt. Een week later is Silverstone ook het decor van de vijfde race van het Formule 1-seizoen.

John Elkann tijdens de presentatie van de Ferrari-auto in februari van dit jaar. (Foto: Pro Shots)