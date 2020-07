Voormalig Formule 1-coureur Alex Zanardi heeft zaterdag voor de derde keer een hersenoperatie ondergaan naar aanleiding van zijn zware ongeluk van vorige maand, meldt het ziekenhuis in Siena maandag. De toestand van de 53-jarige Italiaan is stabiel, maar nog steeds zorgelijk.

Zanardi mocht afgelopen dinsdag naar huis, maar belandde drie dagen later weer op de intensive care. Het leidde tot een nieuwe hersenoperatie, die met succes is uitgevoerd.

Het was de vierde operatie in totaal voor Zanardi, die op 19 juni met zijn handbike in botsing kwam met een vrachtwagen. Na twee eerdere hersenoperaties onderging de Italiaan onlangs een ingreep om de breuken in zijn gezicht te herstellen.

Zanardi kwam in vijf seizoenen uit in de Formule 1 (1991, 1992, 1993, 1994 en 1999) en reed in die jaren voor Jordan, Minardi en Williams. In 2001 verloor hij zijn benen bij een zware crash in Duitsland.

Sindsdien legde de Italiaan zich toe op het handbiken. In die tak van sport behaalde hij in totaal vier gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2012 en 2016.