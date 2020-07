De Formule 1 heeft vrijdag besloten dat er dit jaar door de coronacrisis geen Grands Prix in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië worden georganiseerd. Wel zijn er races, op de Nürburgring, in Portimao en Imola toegevoegd aan de kalender.

De Grand Prix van Canada (Montreal), de Verenigde Staten (Austin), Mexico (Mexico-Stad) en Brazilië (Sao Paulo) stonden ook niet op het voorlopige programma en de Formule 1 acht het niet verstandig om daar verandering in te brengen gezien het hoge aantal besmettingen in Noord- en Zuid-Amerika.

Op de Duitse Nürburgring, in het Portugese Portimao en in het Italiaanse Imola wordt er geracet op respectievelijk 11 oktober, 25 oktober en 1 november. Het totale aantal Grands Prix voor dit jaar komt daarmee voorlopig op dertien, maar waarschijnlijk komen daar in een later stadium nog meer bij.

"We zijn blij dat we vooruitgang boeken met onze plannen en verwelkomen de Nürburgring, Portimão en Imola graag op de herziene kalender. Verder kijken we ernaar uit om miljoenen mensen volgend jaar weer in vervoering te brengen met de races op de Amerikaanse continenten", zegt Formule 1-baas Chase Carey in een persbericht.

Nog nooit een Grand Prix in Portimao

Op de Nürburgring (voor het laatst in 2013) en in Imola (voor het laatst in 2006) werd er in het verleden al veel vaker een Grand Prix gehouden. In Portimao was er nog nooit een race in de Formule 1, maar het Autódromo Internacional do Algarve fungeerde al weleens als testcircuit.

Door het toevoegen van de Nürburgring is er alsnog een Grand Prix in Duitsland. Hockenheim haakte donderdag af, nadat er geen akkoord werd bereikt met de Formule 1. Italië was met Monza en Mugello al verzekerd van twee races en krijgt er nu dus met Imola nog één bij.

Het huidige Formule 1-seizoen is drie Grands Prix onderweg en gaat volgende week verder op Silverstone. Mercedes-coureur Lewis Hamilton gaat met 63 punten aan kop in de WK-stand, gevolgd door zijn teamgenoot Valtteri Bottas (58 punten) en Red Bull Racing-rijder Max Verstappen (33 punten).