De Formule 1 keert dit jaar definitief niet terug naar Hockenheim. Het Duitse circuit was na verschillende afgelastingen met de koningsklasse van de autosport in gesprek over het organiseren van een Grand Prix, maar tot een akkoord is het niet gekomen.

De strenge coronamaatregelen in Duitsland en een gebrek aan financiële middelen hebben er uiteindelijk toe geleid dat Hockenheim niet alsnog een plek op de Formule 1-kalender krijgt. Omdat het circuit de financiën niet op orde kreeg, ontbrak de Grand Prix van Duitsland dit jaar in eerste instantie al op de kalender.

"In deze tijden van crisis, waarin we te kampen hebben met miljoenen euro's verlies door het coronavirus, is het voor ons bedrijf, onze werknemers en onze aandeelhouders niet verantwoord om een Grand Prix te houden", laat een woordvoerder van het circuit weten aan Motorsport Week.

"We moeten daarbij aan strenge coronaprotocollen blijven voldoen en daarom was het niet mogelijk om een race met publiek te organiseren. Dat maakte de race voor ons niet mogelijk zonder dat wij grote verliezen zouden lijden. Uiteindelijk is het belangrijkst voor dat we op een stabiele manier uit deze crisis te komen."

Mogelijk nog wel een race op Nürburgring

Het wegvallen van Hockenheim betekent niet dat er dit jaar definitief geen Grand Prix van Duitsland wordt verreden, want volgens verschillende media is de Formule 1 in gesprek met de Nürburgring. In 2013 werd daar voor het laatst geracet.

Max Verstappen is de laatste coureur die de Grand Prix van Duitsland won. Vorig jaar kwam de Nederlander tijdens een regenrace op Hockenheim als eerste over de finish.

Het Formule 1-seizoen wordt op 2 augustus hervat met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone. Lewis Hamilton gaat na drie races aan de leiding in het wereldkampioenschap.