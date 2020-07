Mercedes maakt zich ondanks een uitstekende seizoensstart zorgen over de betrouwbaarheid van de auto. Het Duitse team zegt net als vorig jaar te kampen met koelingsproblemen tijdens warme Grands Prix.

"Tijdens de eerste race van het seizoen in Oostenrijk was het warm. Het is geen toeval dat we tijdens die race het minst konden overtuigen", zegt James Allison, die verantwoordelijk is voor het technische beleid van Mercedes, tegen Speedweek.

"In de wedstrijden daarna was het koud voor de tijd van het jaar. We proberen erachter te komen wat er precies gebeurt als de temperaturen weer gaan oplopen. Iedereen die onze gesprekken bij die eerste race heeft meegekregen, zal weten dat we totaal niet zeker waren van de zege. Het was zelfs erg onzeker of we de finish zouden halen."

Valtteri Bottas kwam bij de eerste race op de Red Bull Ring in Spielberg als eerste over de finish, ondanks de zorgen over de betrouwbaarheid. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton kwam als tweede over de meet, maar werd door een tijdstraf als vierde geklasseerd. Max Verstappen viel in de openingsfase uit met technische problemen.

Technisch directeur James Allison van Mercedes baalt van de koelingsproblemen. (Foto: Pro Shots)

'Verschil is in race stuk kleiner dan in kwalificatie'

Na drie Grands Prix gaat Hamilton met 63 punten aan de leiding in het kampioenschap, gevolgd door Bottas (58 punten) op de tweede plaats. Verstappen (33 punten) is op de derde plaats de beste niet-Mercedes-coureur.

Ondanks die grote voorsprong is Allison er nog niet van overtuigd dat een Mercedes-coureur voor het zevende jaar op rij de titel kan pakken. "We zijn sterk in de kwalificatie, maar in de race is het gat naar onze tegenstanders een stuk kleiner", vervolgt hij.

"Dat het verschil met de concurrentie nu groter lijkt dan het vorig jaar was, komt niet doordat wij veel beter zijn geworden; het komt vooral doordat onze rivalen met problemen kampen. Daardoor is het beeld enigszins vertekend."

Het Formule 1-seizoen wordt op 2 augustus hervat met de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone.