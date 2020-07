Ferrari heeft ingegrepen naar aanleiding van de slechte resultaten in de Formule 1. Er vallen geen ontslagen, maar de technische afdeling wordt wel op een andere manier ingericht.

Het team van coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel krijgt een nieuwe extra technische afdeling die voor een "efficiëntere en meer samenhangende aanpak" moet zorgen, meldt de Italiaanse renstal woensdag. Voormalig hoofd aerodynamica Enrico Cardile krijgt zeggenschap over die afdeling.

Ook wordt de ervaren topontwerper Rory Byrne nauwer betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe bolide. De 76-jarige Zuid-Afrikaan stond aan de basis van de successen die Ferrari in de jaren negentig kende met Michael Schumacher, maar werkte de laatste jaren vooral op de achtergrond.

"We moeten een andere richting inslaan om duidelijk aan te kunnen geven wie verantwoordelijk is voor een bepaald proces", licht teambaas Mattia Binotto toe. "Wel is duidelijk dat we vertrouwen hebben in het talent van onze technische afdeling."

Doordat de nieuwe technische regels met een jaar zijn opgeschort naar 2022, zit Ferrari in feite twee jaar vast aan de SF1000, die qua snelheid niet in de buurt komt van de dominante Mercedes. Vooral in de kwalificatie is het verschil met de concurrentie groot.

Leclerc wist in de eerste race van het jaar in Oostenrijk nog wel tweede te worden, maar dat kwam vooral door het grote aantal uitvallers. In de afgelopen Grand Prix in Hongarije werden zowel Leclerc als Vettel op een ronde gezet.