Romain Grosjean heeft dinsdag zijn excuses aangeboden voor de controversiële uitspraken die hij donderdag deed in aanloop naar de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Haas zei dat de toekomst van zijn team in de Formule 1 onzeker is.

"Het spijt me als ik iets verkeerds heb gezegd", zegt Grosjean volgens Motorsport.com. "Ik wilde niets creëren met die uitspraak. Ik had het niet moeten zeggen, dus ik bied mijn verontschuldigingen aan richting het team. Er is geen probleem."

De Fransman deed de veelbesproken uitspraak naar aanleiding van een vraag over zijn eigen toekomst bij Haas. Het contract van Grosjean bij het kwakkelende Amerikaanse team loopt na dit seizoen af en er het is nog niet duidelijk of de verbintenis wordt verlengd.

"Er zijn nog veel vraagtekens. Laten we een einde maken aan de elephant in the room. Is Haas volgend jaar nog wel in de Formule 1 actief? Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag", zei de 34-jarige Grosjean. "Volgens mij is er nog geen besluit over genomen, maar ik hoop voor de Formule 1 dat Haas blijft."

Teambaas Steiner vergeeft Grosjean

De uitspraken van Grosjean zorgden niet alleen voor meer speculatie over de toekomst van Haas, maar leidden ook tot lichte irritatie bij teambaas Günther Steiner. De Italiaan was verrast door de uitspraken, maar benadrukt dat hij niet boos is op zijn coureur.

"Ik heb er nooit over ingezeten. Jullie kennen me; ik kan me snel over bepaalde dingen heen zetten", aldus Steiner. "Ik ben niet boos, ik was vooral verrast toen ik het las, want ik was er zelf niet bij. Het was een lastige vraag en hij gaf misschien niet het antwoord dat hij achteraf had willen geven. Maar er is geen probleem."

Grosjean vormt dit seizoen net als vorig jaar een rijdersduo met Kevin Magnussen, wiens contract eveneens afloopt. De Deen pakte zondag in de Grand Prix van Hongarije het eerste punt van Haas dit seizoen. Hij eindigde de race als negende, maar door een tijdstraf van tien seconden moest hij genoegen nemen met de tiende plek.