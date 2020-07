Christian Horner vindt het onterecht dat Alexander Albon veel kritiek krijgt. De teambaas van Red Bull Racing is juist content met het optreden van de teamgenoot van Max Verstappen.

"Ik ben heel tevreden over Albon", zegt Horner dinsdag tegen Motorsport. "Hij heeft het super gedaan in Hongarije."

Albon reed op de Hungaroring naar de vijfde plaats, nadat hij zich slechts als dertiende had gekwalificeerd. Die slechte kwalificatie leidde tot verontwaardigde reacties. Zo zei Williams-coureur George Russell: "Ze zorgen ervoor dat Albon een idioot lijkt, maar dat is hij niet."

Horner had wel een verklaring voor het moeizame optreden van Albon in de kwalificatie. "We hebben op zoek naar de juiste afstelling veel aan de wagen veranderd gedurende het weekend. Als je wat minder ervaring hebt, dan is het lastiger om daarmee om te gaan."

'Snelheid Albon vergelijkbaar met Verstappen'

"Maar in de race wist Albon een goed ritme te vinden, zijn tempo was heel goed. Zijn snelheid was vergelijkbaar met die van Verstappen", prees Horner. De Limburger reed in Hongarije van een zevende startplaats naar een tweede plek.

Albon begon het seizoen met een uitvalbeurt in Oostenrijk, waar hij tot aan een touché met Lewis Hamilton op weg leek naar zijn eerste podiumplaats. In de tweede race in Oostenrijk evenaarde de Thai met een vierde plek de beste prestatie in zijn carrière.

De volgende race wordt op 2 augustus op Silverstone verreden.