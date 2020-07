Als de FIA de auto van Racing Point legaal verklaart, dan weet Helmut Marko al wat hij van plan is. De topman van Red Bull Racing wil dan in de toekomst dezelfde weg bewandelen met de auto's van AlphaTauri.

"We hopen dat er eindelijk duidelijkheid komt na het besluit van de FIA. Als de Racing Point legaal wordt verklaard, dan gaan wij met AlphaTauri hetzelfde doen", vertelt Marko aan Sport1. "Dan staan er volgend jaar minimaal vier Mercedessen, vier Red Bulls en misschien ook zes Ferrari's op de startgrid."

De auto's van Racing Point worden dit seizoen spottend 'roze Mercedessen' genoemd vanwege de vele uiterlijke gelijkenissen met de kampioensauto van Mercedes van vorig jaar. De Britse renstal maakt legaal gebruik van enkele onderdelen, zoals een motor en versnellingsbak van het Duitse team.

Alle teams moeten het ontwerp van de auto wel zelf maken en daar heeft Racing Point zich mogelijk niet aan gehouden. Renault verdenkt de concurrent er echter van de remkoeling van Mercedes illegaal te hebben gekopieerd en diende daarom zondag na de Grand Prix van Hongarije opnieuw een protest in tegen Racing Point. Vorige week deed de Franse renstal dat ook al na de GP van Stiermarken.

De verwachting is dat de FIA nog voor de eerstvolgende race uitspraak doet in de zaak die door Renault is aangespannen tegen Racing Point. Op 2 augustus staat de GP van Groot-Brittannië op het programma.

Red Bull en zusterteam AlphaTauri zullen dezelfde werkwijze hanteren als de auto van Racing Point wordt goedgekeurd. "Volgens het voorbeeld van Racing Point zullen we de auto dan uit alle hoeken en standen fotograferen en laten we hem daarna nabouwen", aldus Marko. "Hoewel we van mening zijn dat men de moeite ook kan besparen door simpelweg duidelijk te definiëren wat wel en niet is toegestaan."

Lance Stroll en Sergio Pérez verzamelden in de eerste drie races van het seizoen veertig punten voor Racing Point. (Foto: Pro Shots)

'Elke renstal kopieert van andere teams'

Volgens Ross Brawn, technisch directeur in de Formule 1, is het kopiëren van auto's juist gebruikelijk in de koningsklasse van de autosport. "Elke renstal kopieert van andere teams", schrijft de oud-teambaas van Ferrari in zijn column op de website van de Formule 1.

"In normale tijden maken fotografen van elk team in de pitstraat duizenden foto's van iedere auto om ze te analyseren met als doel de beste ideeën over te nemen. In mijn periode als teambaas stuurden we fotografen de pits in met een boodschappenlijstje."

Brawn heeft er dan ook geen problemen mee als Racing Point onderdelen van Mercedes heeft gekopieerd. "Racing Point mocht vorig jaar de remonderdelen van Mercedes legaal gebruiken en zou dan nu een eigen ontwerp moeten maken. Ze kunnen die kennis niet zomaar wissen, daar zit geen logica in. Het team doet iets wat al jaren gebruikelijk is in de Formule 1."