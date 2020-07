Het eerste blok van drie Grands Prix zit erop voor de Formule 1, tijd om de balans op te maken van de verhoudingen. Hoe zijn de teams aan het door de coronacrisis vertraagde seizoen begonnen?

Mercedes - 121 punten

In de eerste race leek de betrouwbaarheid van de zwart gespoten W11 nog een zwak punt. Dat werd snel opgelost en nu zijn het alleen nog de coureurs die niet alles uit hun superieure auto weten te halen.

Lewis Hamilton moest zoals gebruikelijk even op gang komen en pakte daarom in een slordige openingsrace de vierde plaats. Sindsdien rijdt de zesvoudig wereldkampioen subliem.

Valtteri Bottas begon sterk, maar was zwak in de natte kwalificatie van de tweede race. Afgelopen zondag verprutste hij zijn start, waardoor Mercedes nog maar één dubbelzege heeft gepakt. Gezien het surplus aan snelheid hadden dat er drie moeten zijn, net als vorig seizoen.

Want de W11 heeft alles wat een auto dominant maakt: hoge topsnelheid, bakken grip in de bochten en de DAS-joker waarmee de coureurs de banden perfect kunnen opwarmen. De stappen die Mercedes deze winter weer heeft gezet verdienen niets dan lof.

Red Bull Racing - 55 punten

Het team van Max Verstappen heeft drie punten meer dan vorig seizoen na drie races en de Limburger stond ook één keer vaker op het podium, maar toch overheerst het gevoel dat het slechter gaat.

De auto doet voorlopig nog niet wat Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon willen en een oplossing daarvoor ligt - als we de geluiden uit het team mogen geloven - nog niet in het verschiet.

Met alle spins in de voorbereiding en vrije trainingen en de dubbele uitvalbeurt in de openingsrace is de seizoensstart van Red Bull ronduit rommelig te noemen, en dat na een winter die door teambaas Christian Horner werd bestempeld als de "beste voorbereiding in jaren".

Ondanks zijn fout zondag voor de race mag het team dolblij zijn met Verstappen, die voor de tweede GP op rij alles uit de RB16 kneep wat erin zit. Het is nu alle hens aan dek om de ontwikkeling van de auto weer de goede kant op te sturen en nog wat van het seizoen te maken. Vooralsnog kunnen ze Mercedes totaal niet bijhouden.

Max Verstappen in de Red Bull RB16. (Foto: Pro Shots)

McLaren - 41 punten

Lando Norris zette in de openingsrace de toon voor McLaren door direct naar het podium te rijden, maar die race gaf wellicht een iets te rooskleurig beeld van de kansen van het zich terugvechtende topteam.

In 2019 was de oranje auto nog de onbetwiste aanvoerder van het middenveld, maar die concurrentiestrijd is heviger geworden door de opkomst van Racing Point.

In Hongarije finishte snelste man Carlos Sainz achter een Ferrari en een Renault, terwijl de kwalificatie ook niet geweldig was. McLaren wil terug naar de top, maar lijkt momenteel relatief niet veel beter dan in 2019.

Racing Point - 40 punten

De roze Mercedes is een van de grote verhalen van dit Formule 1-seizoen, en met recht. Het is een niet eerder vertoonde stunt om een kampioensauto zo tot in detail na te bouwen en er dan ook nog echt snel mee te zijn. Want snel zijn Sergio Pérez en Lance Stroll, alleen het succes blijft nog enigszins uit.

Racing Point had gezien de snelheid minimaal derde in het kampioenschap moeten staan, maar het lukt de coureurs zeker niet om alles uit hun ijzersterke auto te halen. En dat terwijl de snelheid er zeker is. Misschien is dat het verschil tussen alleen een sterke auto en een sterke auto met een topcoureur achter het stuur.

Ferrari - 27 punten

Door het seizoen van Ferrari kan eigenlijk al een dikke streep, omdat het door de vele restricties vrijwel onmogelijk is om van de SF1000 nog een succes te maken. Daarvoor is de motor simpelweg te zwak. Er mag alleen aan de betrouwbaarheid worden gewerkt, terwijl de Italiaanse krachtbron juist een hoop paardenkrachten mist.

Sebastian Vettel en Charles Leclerc kunnen het alleen hun eigen team kwalijk nemen. De Scuderia is na hun mysterieuze deal met de FIA 'opeens' een stuk langzamer, waardoor het wel duidelijk is dat het de afgelopen jaren niet helemaal binnen de regels opereerde.

Nu wordt met man en macht gewerkt aan de auto, die van zichzelf ook al niet opperbest was en vooral te veel luchtweerstand heeft voor een te zwakke krachtbron. Vergeleken met de problemen van Ferrari zijn die bij Red Bull kinderspel.

Ferrari is dit seizoen geen partij voor Mercedes. (Foto: Pro Shots)

Renault - 12 punten

Het team van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon heeft precies evenveel punten verzameld als vorig seizoen na drie races. En dat is geen wonder, want de auto is ook precies van hetzelfde niveau. Renault vertoeft weer ergens achter in het middenveld, ondanks een toch uitstekend coureursduo.

Er wordt op het hoofdkwartier in het Engelse Enstone reikhalzend uitgekeken naar de grote regelwijzing van 2021, die nu is verplaatst naar 2022. Er moet fundamenteel iets veranderen, maar het duurt nog even voor het team daar ook de kans voor krijgt.

AlphaTauri - 7 punten

Het voormalige Toro Rosso vertoeft doorgaans rond de puntengrens en lijkt daar ook dit seizoen weer toe veroordeeld. Op een goeie dag kunnen Daniil Kvyat en met name Pierre Gasly zich mengen in de strijd om het middenveld, maar permanente aansluiting is er niet.

Dat Gasly zich al twee keer in Q3 wist te rijden tijdens de kwalificatie is des te knapper te noemen. De Fransman is echt opgeleefd na zijn mislukte avontuur bij Red Bull Racing.

Alfa Romeo - 2 punten

De Alfa's zijn een slachtoffer van de malaise rond de Ferrari-motor en daarmee verder afgezakt naar de achterkant van de grid. Kimi Räikkönen was in 2019 nog een regelmatige puntenpakker, maar heeft nu al veel moeite om zijn nog relatief onervaren teamgenoot Antonio Giovinazzi te verslaan.

Giovianzzi zelf is vaak niet consistent genoeg in de races, waardoor de twee punten die de Italiaan in de chaotische openingsrace pakte weleens goud waard kunnen zijn voor het Zwitserse team. In een normale race zitten ze ver van de puntengrens.

Pierre Gasly valt tot nu toe positief op in de AlphaTauri. (Foto: Pro Shots)

Haas - 1 punt

Ook Haas heeft een Ferrari-motor, maar had in tegenstelling tot Alfa Romeo vorig seizoen ook al een zwakke auto. De geniale zet van het team om beide coureurs afgelopen zondag al in de opwarmronde op slicks te zetten betaalde zich uiteindelijk uit in één puntje voor Kevin Magnussen.

Voor Haas geldt hetzelfde als voor Alfa; dat kan voorlopig weleens de laatste zijn, want de puntengrens is niet nadrukkelijk in zicht. En dat terwijl eigenaar Gene Haas denkt aan stoppen omdat de resultaten niet goed genoeg zijn. Spannende tijden voor dit Amerikaanse team.

Williams - 0 punten

De grote malaise van Williams lijkt voorbij, maar dan wel alleen op zaterdag. Op zondag vreet de auto de banden dusdanig snel op dat George Russell en Nicholas Latifi voorlopig nog niet aan punten kunnen denken.

Maar kijkend naar het erbarmelijke seizoen dat Williams achter zich heeft gelaten zijn de goede kwalificaties van met name Russell al pure winst. Nu de auto nog afleren om de banden te verslinden.

