Ferrari-teambaas Mattia Binotto zag zondag met lede ogen aan hoe zijn coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc in de Grand Prix van Hongarije op een ronde werden gezet door winnaar Lewis Hamilton. De Italiaan vindt dat het zo niet langer kan.

"De race was extreem teleurstellend voor ons. Dit resultaat is heel moeilijk te accepteren", zei Binotto na de race. "In de kwalificatie hebben we het meeste uit de auto kunnen halen, maar dat was in de race niet het geval. Het is voor ons en onze fans erg pijnlijk om op een rondje gezet te worden."

Ferrari presteert dit seizoen tot dusver onder de maat en kan zich bij lange na niet meten met Mercedes en Red Bull Racing. In de kwalificatie van de GP van Hongarije ging het Ferrari - naar omstandigheden - redelijk goed af met een vijfde en zesde startplek, maar in de race speelde Leclerc geen rol van betekenis.

De Monegask finishte als elfde en teamgenoot Vettel eindigde nog verdienstelijk als zesde, zijn beste resultaat in dit nog prille seizoen. De Duitser, die bij de eerste race in Oostenrijk als tiende eindigde en vorige week na een botsing met Leclerc snel uitviel in Spielberg, was niet verrast door het pijnlijke krachtsverschil met Mercedes.

"Het was voor de race voor mij al wel duidelijk dat Hamilton ons op een ronde zou zetten", zei Vettel bij Sky Sports. "Voor mij was het geen verrassing. Ik denk dat ik het maximale uit de auto heb gehaald. Vijfde of zesde was het hoogst haalbare."

Charles Leclerc had het moeilijk tijdens de GP van Hongarije. (Foto: Pro Shots)

Leclerc: 'Het was extreem moeilijk racen'

Bij Leclerc, die vorig jaar nog twee Grand Prix-zeges boekte en in totaal tien keer het podium haalde, overheerste de frustratie na de race. Hij baalde vooral dat de auto van Ferrari niet presteerde zoals vrijdag en zaterdag.

"We hebben geen veranderingen aangebracht in de auto, dus ik weet niet wat er gebeurde. Maar het was een ingewikkelde race voor mij waarin het extreem moeilijk was om te rijden. De balans was veel erger dan eerder in het weekend. Het voelde alsof ik in een andere auto reed", baalde Leclerc.

Teambaas Binotto erkent dat er werk aan de winkel is bij Ferrari. "We moeten ons op elk gebied proberen te verbeteren. De huidige situatie is gewoon onacceptabel, dus er is geen andere mogelijkheid dan deze situatie zo snel mogelijk op te lossen."

Ferrari krijgt pas over twee weken een kans op revanche, want komend weekend wordt er niet geracet. Het Formule 1-seizoen wordt op zondag 2 augustus hervat met de Grand Prix van Groot-Brittannië.