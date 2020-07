Lewis Hamilton was zondag niet blij met hoe de Formule 1-coureurs een statement maakten tegen racisme voor de Grand Prix van Hongarije. De winnaar van de race ergerde zich vooral aan Romain Grosjean.

"Romain vindt het niet belangrijk", zei Hamilton tegen Speedweek. "Hij is een van de coureurs die vindt dan we genoeg hebben gedaan."

Bij de eerste drie races van het seizoen droegen de coureurs een T-shirt met een tekst om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme. Hamilton en de meeste andere coureurs knielden daarnaast tijdens het volkslied, maar enkele andere coureurs onder wie Max Verstappen, Charles Leclerc en Grosjean kozen ervoor om dat niet te doen.

"Ik heb geprobeerd om met Romain te praten. Ik wil hem duidelijk maken dat dit probleem niet vanzelf overgaat. We moeten blijven vechten voor gelijke rechten", zei Hamilton.

Hamilton plaatste zondagavond ook een bericht op Twitter, waarin hij schreef dat het "beschamend is dat veel teams geen enkele publiekelijke inspanning hebben geleverd voor meer diversiteit".

Racismeprotest verliep opnieuw rommelig

Hamilton en Ferrari-coureur Sebastian Vettel stuurden ook sms'jes naar andere coureurs om hen te overtuigen deel te nemen aan het racismeprotest. Net als een week eerder bij de GP van Stiermarken verliep het racismeprotest zondag rommelig. Terwijl onder anderen Hamilton en Vettel nog knielden, liepen enkele andere coureurs al weg.

"Het maakt me niet uit of je staat of knielt, maar we moeten de wereld wel laten zien dat we eensgezind zijn in deze strijd", zei de 35-jarige Brit.

Hamilton, die zich de afgelopen maanden op sociale media een voorvechter toonde voor de strijd tegen racisme en een Black Lives Matter-protest bijwoonde in Londen, hoopt dat de Formule 1 meer structuur aanbrengt in de protesten.

"De verantwoordelijken in de sport moeten zorgen dat er een duidelijke lijn komt. We hebben een prachtig platform waar we onze boodschap kunnen uiten, maar het gebeurt nu steeds heel gehaast."

Eerder vertelde Hamilton dat hij in Oostenrijk al enkele coureurs had moeten overtuigen om ook bij de tweede race een statement te maken. "In Oostenrijk heb ik er veel energie in gestoken om enkele coureurs over te halen om mee te doen. Gelukkig zijn er ook coureurs die wel heel toegewijd zijn. Dat vind ik fantastisch."