Kevin Magnussen is zondagavond zijn negende plek kwijtgeraakt in de Grand Prix van Hongarije. Alexander Albon wordt door de FIA niet gestraft voor het gebruik van een blaasmachine.

Magnussen en zijn Haas-teamgenoot Romain Grosjean kregen enkele uren na de race een tijdstraf van tien seconden. De Deen zakt daardoor van de negende naar de tiende plaats in de uitslag.

McLaren-coureur Carlos Sainz profiteert door de tweede plaats over te nemen. Magnussen pakte de eerste twee WK-punten van dit seizoen voor Haas. De tiende plek levert hem nog één punt op.

Volgens de FIA kregen beide coureurs tijdens de opwarmronde ongeoorloofde steun van het team. Haas besloot zowel Magnussen als Grosjean aan het einde van die ronde de pits in te laten rijden, om de regenbanden te vervangen door droogweerbanden.

Doordat de baan na de start snel opdroogde, konden de twee auto's van Haas snel opschuiven. Ze reden enige tijd zelfs derde en vierde in de race en kwamen uiteindelijk als negende en vijftiende over de streep.

Het besluit om de pitstop te maken werd genomen door de tactisch strateeg van het team, die vorige week bij de Grand Prix van Stiermarken zijn arm brak.

Albon behoudt vijfde plaats

De stewards deden na de race op de Hungaroring ook onderzoek naar Alexander Albon. Red Bull Racing zou met een blaasmachine, die normaal gesproken gebruikt wordt om de motor te koelen, de startplaats op het circuit hebben droog geblazen.

"De stewards hebben de beelden bekeken en geconcludeerd dat Albon niet heeft geprobeerd om zijn grip bij de start te verhogen", meldt de FIA in een verklaring. De teamgenoot van Verstappen kwam in Boedapest als vijfde over de streep en pakte daarmee tien WK-punten.