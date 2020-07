Christian Horner vindt dat Max Verstappen zijn tweede plaats in Hongarije te danken heeft aan de monteurs van Red Bull Racing. Volgens de teambaas scheelde het een haar of de Limburger had helemaal niet kunnen starten na zijn crash voor aanvang van de race.

"De monteurs hebben de auto gerepareerd en waren net op tijd klaar", vertelde Horner aan Sky Sports. "Het laatste wiel ging erop toen ze nog 25 seconden overhadden voor ze van de startgrid af moesten."

"Toen Max terugkeerde in de pits, dacht hij dat het al voorbij was. Maar in twintig minuten tijd hebben de monteurs het weten te herstellen, terwijl je er normaal ongeveer anderhalf uur over doet. Er is echt keihard gewerkt, ik heb die mannen zien zweten. Verstappen heeft echt geluk gehad."

Toen de coureurs zo'n twintig minuten voor de start naar de grid reden, gleed Verstappen van de natte baan de bandenstapel in. De coureur was nadrukkelijk op zoek naar plekken met veel grip op de natte baan.

"Max deed echt zijn best om te crashen", zei Horner spottend. "Hij is wel drie keer naast de baan beland en uiteindelijk lukte het hem om in de bandenstapel terecht te komen."

Horner: 'Max heeft revanche op zichzelf genomen'

Nadat de voorvleugel en de stuurstang van de auto waren vervangen, kon Verstappen toch aan de race beginnen. Bij de start klom hij meteen op van de zevende naar de derde plek en uiteindelijk eindigde hij zelfs als tweede.

"Max heeft echt revanche op zichzelf genomen", vond Horner. "Als je op vrijdag had verteld dat we hier tussen de twee Mercedessen in hadden gestaan, dan had ik mijn schoen opgegeten."

Eerder in het weekend waren de coureurs erg ontevreden over de afstelling van de wagen. In de kwalificatie eindigde Verstappen slechts als zevende en Alexander Albon als dertiende.

"We hebben enkele nieuwe onderdelen op de auto gezet die niet bleken te werken. We hebben nu ruim een week de tijd voor de volgende race op Silverstone", aldus de teambaas.