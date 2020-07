Lewis Hamilton genoot zondag met volle teugen van zijn overwinning in de GP van Hongarije. De zesvoudig wereldkampioen won zeer overtuigend en nam de leiding in de WK-stand over van teamgenoot Valtteri Bottas.

Hamilton had in de slotfase nog alle ruimte om een extra pitstop te maken, zodat hij een extra WK-punt kon pakken met de snelste raceronde. Op Max Verstappen (tweede), Bottas (derde) Lance Stroll (vierde) en Alexander Albon (vijfde) na zette hij alle coureurs op een ronde achterstand.

"Dit was een van mijn favoriete races die ik ooit gereden heb", zei de 35-jarige Brit. "Hoewel ik continu alleen was op de baan, was het toch best een uitdaging."

Hamilton boekte al zijn achtste zege op de Hungaroring. Geen enkele andere coureur wist vaker dan viermaal te winnen in Hongarije.

Mercedes heeft de eerste drie races van het jaar gewonnen, waardoor het erop lijkt dat Hamilton hooguit concurrentie van teamgenoot Bottas krijgt in strijd om de wereldtitel. "De auto was dit weekend echt perfect. We moeten dit zien vast te houden", zei de zesvoudig wereldkampioen.

Het podium in Hongarije met Verstappen, Hamilton en Bottas. (Foto: Pro Shots)

Bottas baalt na 'erg slechte race'

Bottas kende een slechte start en viel terug van de tweede naar de zesde plek. De Fin werkte zich een weg naar voren, maar kon Verstappen net niet passeren en werd derde.

"Om eerlijk te zijn was het een erg slechte race van mij", zei Bottas. "Als je op de tweede plek begint, is het doel natuurlijk om te winnen."

Door zijn slechte start zat dat er geen moment in. "Ik reageerde op een lampje op mijn dashboard, maar de start mislukte daardoor. Ik weet niet hoe dat kon gebeuren. Daardoor verloor ik een hoop plekken en dat maakte de race erg lastig."

Na drie races in drie weken tijd hebben de coureurs nu twee weken rust. Op 2 en 9 augustus staan in het Engelse Silverstone de volgende races op het programma.