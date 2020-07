Max Verstappen was zondag zijn monteurs bij Red Bull Racing enorm dankbaar na de Grand Prix van Hongarije. De coureur leek na een crash voor aanvang van de race niet te kunnen starten, maar werd na snel herstelwerk aan zijn auto toch nog tweede.

"Wat een resultaat", schreeuwde Verstappen over de boordradio. "De monteurs hebben ons gered. Jullie zijn echte legendes."

Verstappen schoot twintig minuten voor de race van de natte baan, toen de auto's op weg waren naar de grid. De neus en de stuurstang van zijn Red Bull waren kapot, maar de monteurs wisten alles voor aanvang van de race in orde te krijgen.

"Ik had niet gedacht dat ik nog zou kunnen racen. Dan voelt zo'n tweede plaats als een overwinning", zei Verstappen in een eerste reactie na de race. "Zo'n crash is natuurlijk niet wat je wilt. Ik weet niet hoe de monteurs het voor elkaar hebben gekregen, maar het is echt ongelooflijk dat het ze is gelukt."

Verstappen: 'Start was cruciaal'

Verstappen reed bij de start direct van de zevende naar de derde plaats en kwam na de eerste pitstops op de snel opdrogende baan op de tweede plek te liggen. De Limburger kon de van pole gestarte Lewis Hamiton nooit bedreigen, maar wist wel knap Mercedes-coureur Valtteri Bottas nipt achter zich te houden.

"De eerste ronde was cruciaal", analyseerde Verstappen, die door tv-kijkers als Driver of the Day werd gekozen. "Het team nam daarna de juiste beslissingen en de snelheid van de auto was goed. Mooi dat ik de jongens met een tweede plek kan terugbetalen."

In de spannende slotfase hield Verstappen de op versere banden rijdende Bottas net achter zich. "In de laatste ronden had ik het niet makkelijk op mijn oude banden. Ik ben erg blij met deze tweede plek."

Verstappen behaalde zijn 33e podiumplek in zijn carrière en staat derde in de WK-stand. De Formule 1 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Groot-Brittannië.