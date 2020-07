Max Verstappen is zondag ondanks een crash voor aanvang van de GP van Hongarije tweede geworden. De winst op de Hungaroring ging naar de soevereine wereldkampioen Lewis Hamilton.

Hamilton nam dankzij zijn zege in de met name in de beginfase spectaculaire race de leiding in de WK-stand over van teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin werd kort achter Verstappen derde.

Het zag er kort voor de race niet naar uit dat Verstappen überhaupt kon deelnemen, door een crash op weg naar de startgrid. Hij kon toch van start en reed al direct in de top drie.

Het is al de achtste zege voor Hamilton in Hongarije. De 35-jarige Brit boekte de 86e overwinning in zijn carrière. Het record van Michael Schumacher, die 91 races won, komt stilaan in zicht voor de zesvoudig wereldkampioen.

Uitslag GP Hongarije 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten +1

2. Verstappen (Red Bull) 18 punten

3. Bottas (Mercedes) 15 punten

4. Stroll (Racing Point) 12 punten

5. Albon (Red Bull) 10 punten

6. Vettel (Ferrari) 8 punten

7. Pérez (Racing Point) 6 punten

8. Ricciardo (Renault) 4 punten

9. Magnussen (Haas) 2 punten

10. Sainz (McLaren) 1 punt

Verstappen crasht voor de race van natte baan

Zo'n twintig minuten voor de start was er grote paniek bij Red Bull toen Verstappen op weg naar de grid van de natte baan schoot. De voorvleugel en de wielophanging van de auto braken af, maar de monteurs wisten alle schade nog voor de start te repareren.

Verstappen had vervolgens vanaf de zevende plek een uitstekende start en veroverde derde plek. Valtteri Bottas (tweede) en Sergio Pérez (vierde) hadden juist een zeer slechte start en vielen ver terug.

Omdat de baan snel opdroogde, maakten alle coureurs in de openingsfase een pitstop om naar droogweerbanden te wisselen. Verstappen lag daardoor kort aan de leiding en kwam na zijn pitstop als tweede - voor Lance Stroll - weer de baan op.

De van pole gestarte Hamilton kwam weer aan de leiding te liggen en pakte al snel een ruime voorsprong op Verstappen. De Mercedes-coureur reed onbedreigd naar zijn tweede zege dit seizoen.

Haas bleek de beste tactische keus gemaakt te hebben, door Kevin Magnussen en Romain Grosjean al voor de race van banden te laten wisselen, zodat zij als enigen op droogweerbanden startten. Beide auto's reden lange tijd vooraan mee en Magnussen pakte op de negende plaats de eerste WK-punten dit jaar voor het team.

Verstappen moet Bottas voorbij laten gaan

Er hingen lange tijd dreigende wolken boven de Hungaroring, maar op wat spetters na bleef het droog. Veel coureurs wachtten lang op hun tweede pitsstop, maar iedereen kon toch op doorgweerbanden blijven rijden.

Na die tweede pitstop had Verstappen nog tien seconden voorsprong op Bottas, die zich een weg naar voren van het veld had gewerkt. De Mercedes-coureur kwam snel dichterbij, maar wist Verstappen niet te passeren en maakte een derde pitstop.

Op zijn verse banden naderde Bottas vervolgens elke ronde minimaal een seconde ten opzichte van Verstappen, die op zijn oude banden moest blijven doorrijden. Uiteindelijk hield de Limburger zijn concurrenten nipt achter zich.

Door zijn tweede plek (de 33e podiumplek in zijn carrière) stijgt Verstappen naar de derde plek in de WK-stand. Hamilton en Bottas hebben na drie races al een ruime voorsprong.