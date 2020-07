Max Verstappen is zondag toch van start gegaan in de Grand Prix van Hongarije. Dat was enige tijd onzeker, omdat de Red Bull Racing-coureur op weg naar de startgrid van de natte baan schoot en in de bandenstapel belandde.

De voorvleugel en de wielophanging van de auto van Verstappen braken daarbij af. Monteurs van zijn team werkten hard aan zijn wagen om hem aan de start te krijgen. Enkele minuten voor de race begon, werd duidelijk dat Verstappen toch mee kon doen.

Verstappen had op het natte circuit een hele goede start en reed vanaf de zevende naar de derde plaats. Lewis Hamilton behield in de eerste ronde de leiding en Lance Stroll bevond zich tussen beide rijders in.

