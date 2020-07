Red Bull Racing kent voorlopig een dramatisch weekend in Hongarije, met als dieptepunt de slechte resultaten van Max Verstappen (zevende) en Alexander Albon (dertiende) in de kwalificatie. Topadviseur Helmut Marko verwacht weinig van de race van zondag en hoopt vooral dat het team heel snel een oplossing kan vinden.

"Er blijven aerodynamische dingen gebeuren die we niet begrijpen en die het voor de coureurs onmogelijk maken om een competitieve rondetijd neer te zetten", zei Marko na de teleurstellende kwalificatie op de Hungaroring tegen het Duitse Sky Sports.

Verstappen, die vorig jaar nog poleposition veroverde in Hongarije, gaf zaterdag liefst 1,4 seconde toe op Lewis Hamilton, die het snelst was in de kwalificatie. Ook de nummer twee, Hamiltons teamgenoot bij Mercedes Valtteri Bottas, sloeg een gapend gat met de Nederlander (1,3 seconde).

"Het gaat het hele weekend al slecht", verzuchtte Verstappen. "Het is lang geleden dat we zo langzaam waren."

Red Bull probeerde een oplossing te vinden door van vrijdag op zaterdag de hele nacht door te werken aan de auto, iets dat maar twee keer per seizoen is toegestaan. "We dachten dat we daardoor het probleem gevonden hadden. Maar dat blijkt niet het geval te zijn", baalde Marko. "1,4 seconde achterstand op Mercedes is echt krankzinnig."

Red Bull-topadviseur Helmut Marko. (Foto: Pro Shots)

'Het lijkt een fundamenteel probleem te zijn'

Red Bull was bij de eerste twee races van het seizoen op de thuisbaan in Oostenrijk ook al duidelijk langzamer dan Mercedes. Bij de eerste Grand Prix vielen beide auto's uit en bij de tweede eindigden Verstappen (derde) en Albon (vierde) achter Hamilton en Bottas.

"Bij de tweede race waren we al minder snel dan bij de eerste. En hier in Hongarije zijn we helemaal niet competitief", aldus Marko. "We hoeven voor de race van morgen niet te dromen van een zege of het podium."

Teambaas Christian Horner probeerde de moed er nog een beetje in te houden. "De kwalificatie was niet wat we verwachten van ons team, we waren gewoon niet snel genoeg. We moeten hard werken om alles uit de race te halen en ervoor te zorgen dat we nog wat punten scoren. En we moeten zo snel mogelijk begrijpen waarom de auto's zich zo onvoorspelbaar gedragen."

Marko benadrukte dat Red Bull richting de komende twee Grands Prix op Silverstone (2 en 9 augustus) maar kort de tijd heeft om te achterhalen wat er aan de hand is. "We zijn aan het puzzelen, maar het lijkt een fundamenteel probleem te zijn."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.