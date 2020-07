Een jaar geleden pakte Max Verstappen nog zijn eerste poleposition op de Hungaroring. In 2020 maakt de Limburger weinig indruk op het bochtige circuit bij Boedapest. Het gat met Lewis Hamilton van 1,4 seconden is ontzettend groot.

Ferrari lag de eerste twee races van het uitgestelde Formule 1-seizoen terecht onder een vergrootglas.

De prestaties van de Italiaanse grootmacht op de Red Bull Ring waren "een topteam onwaardig", al krabbelde men in Hongarije weer enigszins op met een volledige derde startrij. Sebastian Vettel en Charles Leclerc profiteerden van updates voor de SF1000, maar vooral van het ontbreken van lange rechte stukken.

Een topteam onwaardig kan ook worden gezegd van de zevende startplaats van Verstappen en de dertiende voor teamgenoot Alexander Albon. Vooral de Britse Thai was aan het stoeien met zijn auto, die op veel momenten totaal niet lijkt te doen wat de coureurs willen.

Vergelijk dat met zijn voorganger Pierre Gasly, die de haperende AlphaTauri over het circuit sleurde en Q3 binnenreed, waaraan hij door een probleem aan zijn motor niet kon deelnemen. Vertrouwen is belangrijk voor een coureur en Gasly lijkt in ieder geval te weten wat hij van zijn auto kan verwachten.

De vele spins zijn een aanwijzing van grotere problemen

Albon en Verstappen klagen steen en been over hun wagen, die op de onboardbeelden behoorlijk wispelturig overkomt. Dat wordt het beste geïllustreerd door de vele spins die de RB16 al heeft gemaakt. Ook in de derde vrije training was het raak voor Verstappen. De coureurs worden duidelijk verrast door een plotseling uitbrekende achterkant.

Tijdens de wintertests in Barcelona werd dit nog weggewuifd door Red Bull, maar er is nu geen ontkennen meer aan dat het een stevige aanwijzing is voor stabiliteitsproblemen.

Dat het alle hens aan dek is voor Red Bull bleek in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen de monteurs doorsleutelden om de balans van de RB16 te verbeteren. Daarvoor werd de avondklok zelfs doorbroken, die teams ervan moet weerhouden om hun monteurs de hele nacht door te laten buffelen. Die regel mag je twee keer per seizoen negeren en dat heeft Red Bull dus al eenmaal gedaan.

Max Verstappen in de RB16 op de Hungaroring. (Foto: Pro Shots)

Red Bull kan de coureurs geen auto geven die ze vertrouwen geeft

Zaterdag bleek dat het tevergeefs was geweest, wat zorgelijk is. De technische leiding van het team weet met al hun denkkracht en ervaring van meesterontwerper Adrian Newey blijkbaar niet hoe ze de coureurs een auto kunnen geven die ze met vertrouwen over het circuit kunnen jagen.

Want als we goed naar de coureurs luisteren, willen ze vooral een betere balans en meer grip. Dat geeft ook meteen aan dat het niet aan een gebrek aan paardenkrachten uit de Honda-motor ligt.

Dat zou je wel kunnen denken als je de dominantie van Mercedes en de gekopieerde Mercedes van Racing Point ziet. Maar die auto's zijn zeer uitgebalanceerd, krijgen de banden goed aan de praat en geven de coureurs daarmee het vertrouwen om zonder nare verrassingen plankgas te gaan. Hier komt Gasly terug in het verhaal, die dat met zijn AlphaTauri en dezelfde Honda-motor als Red Bull ook kan.

De zoektocht naar snelheid in de langzame bochten heeft een keerzijde?

De oorzaak ligt mogelijk in de zoektocht van Red Bull om sneller te worden in de langzame bochten. Hier is potentieel een enorme winst te boeken, omdat Formule 1-auto's simpelweg meer tijd doorbrengen in een langzame bocht dan in een snelle bocht.

In Oostenrijk bleek deze missie geslaagd, maar de vraag is nu of dit niet ten koste is gegaan van de gebruikelijke aerodynamische stabiliteit van de auto. Dat is normaal een sterk punt van de Red Bull.

Een bijkomend probleem is - volgens de geruchten - dat Red Bull met de nieuwe inrichting van de voorwielophanging de introductie van een Mercedes-achtig DAS-systeem onmogelijk heeft gemaakt, omdat er onderdelen in de weg zitten.

Zaterdag bleek maar weer eens hoe Hamilton en Valtteri Bottas hun banden door het stuur in en uit te trekken tijdens de ronde uit de pits in de 'sweetspot' weten te krijgen. Dat terwijl Verstappen knokte voor een zevende startplaats.

"We hebben een hoop werk te doen", vatte Verstappen de situatie al een paar keer samen. Dat wordt nog wel een paar nachtjes doorhalen voor Red Bull.

De Grand Prix van Hongarije start om 15.10 uur.

