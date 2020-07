Lance Stroll was zaterdag euforisch na de kwalificatie voor de GP van Hongarije, waarin hij derde werd. De coureur van Racing Point hoopt zondag door een andere tactiek dan Mercedes voor een nog grotere verrassing te zorgen.

"We hebben een gok genomen in Q2, maar dat brengt ons wel in een goede positie voor de race", kijkt Stroll hoopvol vooruit. De twee auto's van Racing Point gebruikten in Q2 de tragere mediumband en schaarden zich nipt bij de eerste tien.

Alle andere coureurs in de top tien moeten op de zachte band aan de race beginnen, waardoor de 21-jarige Stroll en zijn teamgenoot Sergio Pérez langer door kunnen rijden tot aan de eerste en vermoedelijk enige pitstop.

De 'roze Mercedessen' maakten in de trainingen op de Hungaroring al een sterke indruk en bevestigden dat in de kwalificatie door de Ferrari's en Red Bull-coureur Max Verstappen ruim voor te blijven.

Het protest dat Renault vorige week tegen Racing Point indiende, hangt nog wel boven het team. De FIA onderzoekt of de Britse renstal al dan niet legaal enkele onderdelen van de auto van Mercedes uit 2019 heeft overgenomen.

Renault liet al doorschemeren van plan te zijn om na de race in Hongarije opnieuw een protest in te dienen. De uitspraak van de FIA komt vermoedelijk voor de eerste race op Silverstone, die over twee weken wordt gehouden.

Stroll heeft beste startplek sinds 2017

Met de derde startplek behaalde Stroll zijn beste uitgangspositie sinds de GP van Italië in 2017. Tijdens de natte kwalificatie reed hij toen de vierde tijd, maar door gridstraffen van de toenmalige Red Bull-coureurs Verstappen en Daniel Ricciardo mocht hij als tweede van start.

"De auto was echt geweldig", jubelde de dolblije Stroll. "Ik ben heel erg blij. We waren het hele weekend al snel en in Q3 kon ik echt een topronde rijden."

"Ik zit hier met een brede glimlach onder mijn mondkapje en heb heel veel zin in de race van morgen."

Lance Stroll (rechts) op de persconferentie van de top drie van de kwalificatie in Hongarije. In het midden polesitter Lewis Hamilton en links Valtteri Bottas. (Foto: Pro Shots)

Pérez duizelig tijdens kwalificatie

Naast Stroll staat zijn teamgenoot Pérez op de tweede startrij. De Mexicaan klaagde na afloop van de kwalificatie over duizeligheid.

"De vierde plek is een mooi resultaat, zeker omdat er veel gebeurde in de kwalificatie. Ik was fysiek niet 100 procent en om de een of andere reden voelde ik me duizelig", vertelde Pérez.

"Ik had al wat nekpijn en plotseling begon het een beetje te draaien om me heen. Maar ik verwacht niet dat dit gevolgen heeft voor de race."

De Grand Prix van Hongarije begint om 15.10 uur. Lewis Hamilton start op poleposition en ook Valtteri Bottas staat op de startgrid voor de auto's van Racing Point.

