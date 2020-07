George Russell heeft het zaterdag na de kwalificatie van de GP Hongarije opgenomen voor generatiegenoot Alexander Albon. De teamgenoot van Max Verstappen kwam daarin niet verder dan de dertiende tijd.

"Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar ik leef met Alex mee", zei Russel. "Het ziet er nu uit alsof hij een idioot is, maar dat is niet zo."

Albon kan dit jaar in geen enkele sessie Verstappen bijbenen. De Thai werd halverwege het vorige seizoen als vervanger van Pierre Gasly bij Red Bull neergezet. De Fransman kon ook al niet overtuigen als teamgenoot van Verstappen.

"Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ze moeten dit erg snel oplossen voor Albon. Ik ken hem al vijftien jaar, we hebben altijd in dezelfde paddock geleefd", zei Russell.

"Hij is een van de beste coureurs met wie iedereen geracet heeft. Dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor Verstappen of Charles Leclerc. Iedereen zal zeggen dat Alex altijd een van de besten is geweest."

Russell start in Hongarije vlak voor Albon

Russel zelf kwalificeerde zich als twaalfde, waardoor hij voor Albon op de startgrid staat. De Brit evenaarde zijn beste prestatie in de kwalificatie die hij vorige week bij de GP van Stiermarken neerzette.

"De auto kwam helemaal tot leven in de koele omstandigheden vandaag. Ik had niet verwacht dat we zo snel waren, maar de wagen voelde echt geweldig", sprak de 22-jarige coureur opgewekt.

Zijn teamgenoot Nicholas Latifi kwalificeerde zich als vijftiende, waardoor Williams voor het eerst met twee auto's in Q2 zat sinds de GP van Italië in 2018.

"Als je bedenkt waar we vorig jaar stonden, dan is dit echt geweldig", vond Russell. "Hopelijk kunnen we onze snelheid in een enkele ronde vertalen in een goed racetempo, want dat schortte er bij de eerste races nog een beetje aan."

"Ik ga duimen dat het zondag gaat regenen. Dan kunnen we misschien écht een mooi resultaat boeken."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur. Lewis Hamilton start van poleposition, vlak voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Verstappen kwalificeerde zich slechts als zevende.

