Max Verstappen was zaterdag behoorlijk teleurgesteld met zijn zevende tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De auto van Red Bull Racing had erg veel problemen op de bochtige Hungaroring.

"Het gaat het hele weekend al slecht", zei Verstappen tegen Ziggo Sport. "We hebben geen balans en geen grip."

Vorig jaar pakte Verstappen nog poleposition in Hongarije. Zijn tijd van zaterdag was 0,3 seconde trager dan een jaar eerder. Mercedes was in de kwalificatie op de Hungaroring juist bijna 1,5 seconde sneller dan Verstappen.

"Dit is heel teleurstellend en helemaal niet wat je wilt", mopperde de Limburger. "Zevende is niet goed genoeg, maar we kunnen er nu niks meer aan veranderen. Ik zal dit moeten accepteren, hoe lastig dat ook is. Morgen ga ik er het beste van maken."

In de nacht van vrijdag op zaterdag besloot Red Bull de hele nacht door te werken aan de auto. Dit is tweemaal per seizoen toegestaan en gebeurt doorgaans vooral na een crash tijdens een training.

De aanpassingen aan de auto misten het beoogde effect, want Verstappen en zijn teamgenoot Alexander Albon klaagden zaterdag via de boordradio over de afstelling van de auto. De Thai kwam niet verder dan een zwakke dertiende plaats.

Albon wil met team bespreken hoe het beter moet

Albon was net als zijn teamgenoot ontevreden over zijn auto. "Het lag een beetje aan van alles. Ik reed zelf ook geen goede ronde en de auto deed niet wat ik wilde."

Vanwege de parc fermé-regels kan Red Bull de komende nacht geen grote aanpassingen verrichten aan de auto, zodat Verstappen en Albon in de slecht presterende bolide van start moeten gaan.

"We moeten met het team bij elkaar zitten en bespreken hoe dit beter kan. Verder heb ik nu niet veel te zeggen", aldus Albon.

Lewis Hamilton start zondag (15.10 uur) op poleposition op de Hungaroring, vlak voor Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Ook de auto's van Racing Point en Ferrari staan voor Verstappen op de startgrid.

