Lewis Hamilton kan bijna niet geloven dat hij zaterdag in Hongarije de negentigste poleposition uit zijn zeer succesvolle Formule 1-carrière heeft gepakt.

"Ik moet mezelf in mijn arm knijpen, want ik besef het nog niet echt", zei de 35-jarige Hamilton in een eerste reactie na de kwalificatie op de Hungaroring, waar hij voor de zevende keer poleposition veroverde.

"Het maakt me nederig dat ik met zo'n geweldige groep mensen mag werken. Zonder hen zou ik dit niet kunnen."

De zesvoudig wereldkampioen was in Q3 met een tijd van 1.13,447 ruim een tiende sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas (1.13,553). Het gat met de andere teams was enorm, met Racing Point-coureur Lance Stroll verrassend op plek drie (1.14,377).

Max Verstappen, die vorig jaar nog als eerste mocht beginnen aan de Grand Prix van Hongarije, kwam niet verder dan de zevende tijd (1.14,849).

"Valtteri maakte het me absoluut niet makkelijk, dus ik had een perfect rondje nodig. Ik geniet altijd ontzettend van zo'n kwalificatie", aldus Hamilton, die al enige tijd recordhouder is wat betreft de meeste polepositions in de F1. Nummer twee Michael Schumacher heeft er 68.

Bottas: 'Lewis was geweldig, zoals altijd'

Bottas, die vorige week bij de Grand Prix van Stiermarken als vierde moest beginnen, voelde wat frustratie na zijn tweede plek in de kwalificatie. "Ik zag vandaag in de derde vrije training al dat het een spannende strijd zou worden met Lewis. Mijn rondje in Q3 was erg goed, ik kon gewoon niet harder."

De WK-leider prees zijn teamgenoot. "Ik dacht dat ik met mijn ronde een kans had op pole, maar Lewis heeft het geweldig gedaan, zoals altijd. En als team zijn we weer heel sterk en een flink stuk los van de rest, dat is mooi. Het wordt morgen een soort dragrace richting de eerste bocht, daar kijk ik wel naar uit."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.10 uur.

Speel mee met het NUsport GP-spel! Voor de appgebruikers: tik hier.