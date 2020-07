Max Verstappen is zaterdag slechts zevende geworden bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Lewis Hamilton begint zondag vanaf poleposition.

Zowel Verstappen als zijn teamgenoot Alexander Albon lieten tijdens de kwalificatie over de boordradio weten ontevreden te zijn met de afstelling van de auto. De Thai kwalificeerde zich slechts als dertiende.

Verstappen wist wel Q3 te halen, maar daarin gaf hij een seconde toe op het Mercedes-duo Hamilton en Valtteri Bottas. Ook Lance Stroll en Sergio Pérez van Racing Point en de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc waren sneller dan de Limburger.

De zevende plaats is een hard gelag voor Verstappen, die met een uitvalbeurt en een derde plek in Oostenrijk niet geweldig aan het seizoen is begonnen. Vorig jaar pakte hij nog poleposition op de Hungaroring.

Voor Stroll was het zijn beste kwalificatie sinds 2017, toen hij in Italië de tweede startplek voor zich opeiste. De Canadees en zijn Mexicaanse teamgenoot starten zondag op de tragere medium-band, terwijl de overige coureurs op softbanden beginnen.

Williams met twee auto's naar Q2

In Q1 verrasten George Russell en Nicholas Latifi door zich bij de eerste vijftien te scharen. Het was voor het eerst sinds de GP van Italië in 2018 dat beide auto's van Williams de eerste schifting van de kwalificatie overleefden. Latifi begint zondag als vijftiende en Russell als twaalfde.

De race op de Hungaroring gaat zondag om 15.10 uur van start.

